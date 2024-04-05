Южнокорейский гигант собирается расширить свои производственные мощности в Техасе

Южнокорейский гигант Samsung Electronics Co. планирует увеличить свои вложения в штате Техас примерно на $44 миллиарда, сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на источники, близкие к ситуации.

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Компания из Южной Кореи сосредоточит основную часть этих новых расходов в городе Тейлор, где уже идет строительство завода по производству полупроводников рядом с уже существующими предприятиями, сообщает издание. Samsung планирует построить дополнительный завод по производству чипов и современный упаковочный центр.

Такие масштабные инвестиции могут стать победой для администрации Байдена, которая активно поддерживает и стимулирует компании для того, чтобы те строили производственные объекты для современных чипов на территории Соединённых Штатов Америки. Вашингтон планирует выделить Samsung более $6 миллиардов, чтобы помочь ей расшириться в Техасе за пределами первоначального проекта, о котором сообщалось в марте, сообщили источники информационного агентства.

В 2021 году компания объявила о проекте на $17 миллиардов в Тейлоре, рядом с уже существующим заводом в Остине. Администрация Байдена стремится переманить как можно больше компаний из разных отраслей на территорию США, чтобы в первую очередь не зависеть от каких-либо третьих стран в плане поставок электроники или других товаров.

Также каждое новое предприятие позволяет развернуть огромное количество рабочих мест и дополнительные денежные вливания.