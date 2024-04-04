По словам военного, они могли помочь в 2023 году, но в настоящий момент Киеву нужны боеприпасы и ПВО

По информации, полученной от высокопоставленного представителя Вооруженных сил Украины, предложение о передаче Киеву американских самолётов F-16 сегодня пересматривается в свете меняющихся оперативных потребностей.

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Ранее планировалось, что Дания и Нидерланды поставят истребители к лету текущего года, но источник ВСУ заявил, что эти самолеты "устарели" для текущей ситуации. Хотя страны Североатлантического Альянса не отказались от передачи истребителей, а украинские пилоты продолжают проходить обучение, считается, что к указанному сроку они не смогут оказать значительного влияния на ход боевых действий.

По словам представителя Вооруженных Сил Украины, "существует разрыв между временем получения систем вооружения и временем, когда они нужны. Они прибывают тогда, когда уже не являются актуальными".

Военный подчеркивает, что в 2023 году самолеты были бы критически важны, но в 2024 году они не смогут удовлетворить растущие потребности Украины в обороне. В настоящее время украинские силы сталкиваются с интенсивным наступлением российских войск по всем направлениям, и их положение продолжает ухудшаться.

В условиях ухудшающейся ситуации ВСУ переориентирует свои приоритеты на системы, которые могут немедленно укрепить их обороноспособность. К ним относятся артиллерийские боеприпасы, гаубицы и системы противовоздушной обороны. По словам источника ВСУ, Украине необходимо 4 миллиона снарядов для артиллерии, 2 миллиона беспилотников, а не пара десятков F-16. Офицер армии отметил потребность Киева в 5 батареях зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые нужны для защиты ключевых объектов ВПК страны.