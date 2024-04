На китайском рынке доля компании упала до 6.7%, что на порядок меньше, чем 10.5%, которые были ранее

В то время как Tesla Inc. борется с убыточным спадом спроса на электромобили, ведущему к историческому падению продаж, компания Илона Маска также теряет позиции на китайском рынке - самом крупном автомобильном рынке в мире.

С учетом безпрецедентной конкуренции на местном уровне и ослабления потребительского спроса в крупнейшей азиатской экономике, доля Tesla на рынке сократилась с 10,5% в первом квартале 2023 года примерно до 6,7% за последний квартал, показывают расчеты Bloomberg, основанные на данных от ассоциации легковых автомобилей Китая.

Компания Tesla, которая долгое время считала себя инноватором отрасли благодаря передовым продуктам и технологиям, в Китае полагается в основном на две модели - седан Model 3 и внедорожник Model Y. Тем временем конкуренты, включая BYD Co., Nio Inc., XPeng Inc., Li Auto Inc. и теперь Xiaomi Corp., представляют новые модели с передовыми технологиями и более демократичными ценниками, предложения которых оказывают серьезное давление на позиции Tesla.

BYD, например, имеет широкий ассортимент моделей, начиная с хэтчбека Seagull с оригинальным дизайном и современными функциями, и заканчивая роскошным внедорожником Yangwang U8, который обладает мощностью 1200 лошадиных сил, способностью плавать и имеет возможность поворота на 360 градусов на месте. В то же время, Tesla не радует своих клиентов какими-либо инновационными решениями. Вышедший не так давно Cybertruck немного разочаровал фанатов компании, так как большинство заявленных ранее характеристик были нереализованы.