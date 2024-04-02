Местные жители выкладывают фото и видеоматериалы в социальных сетях и мессенджерах

Перемещение танков американского производства в настоящее время происходит в Румынии, рядом с украинской границей, сообщают местные жители в социальных сетях. Это вызывает активные обсуждения в румынском интернете.

реклама

Североатлантический Альянс продолжает перебрасывать военную технику и оружие в ряд стран Восточной Европы. В мае 2023 года парламент Румынии одобрил запрос Министерства Обороны на приобретение у США 54 подержанных танков Abrams M1A2. Есть мнение, что танки, перевозимые вблизи города Ватра-Дорней, предназначены не для румынской армии, а для украинской. Поэтому их и доставляют в сторону румынско-украинской границы.

Ранее США поставили Украине 31 танк Abrams. Некоторое время американские танки не использовались на передовой, но теперь они появились на линии боевого столкновения. Известно, что как минимум шесть танков американского производства были уничтожены силами РФ. Понятно, что эти потери будут только увеличиваться. США вынуждены передавать Украине дополнительное вооружение, так как украинская армия терпит серьезные потери в танках, бронемашинах и артиллерии из-за наступления с нескольких направлений ВС РФ в ходе специальной военной операции.