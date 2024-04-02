Российская авиация продолжает уничтожать украинскую военную инфраструктуру на всех участках линии соприкосновения

Российская армия не прекращает систематическое разрушение военной инфраструктуры украинских формирований. Атаки направляются на объекты военно-промышленного комплекса, военные базы и пункты временного размещения ВСУ в тылу, стоянки техники, склады с боеприпасами и так далее.

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Согласно информации от неназванных источников, крайнее нападение ВС РФ было совершено на объекты в окрестностях посёлка Солончаки Очаковского района Николаевской области. Главной мишенью стал пункт подготовки морских пехотинцев Вооруженных Сил Украины, а также объекты логистики.

Также отмечается, что это уже далеко не первый удар на указанный поселок. Осенью 2023 года ВКС России наносили удары по ангарам, где хранились десантные катера ВСУ, используемые для переправы на левый берег Днепра в Херсонской области. Кроме Николаевской области, недавно также были проведены удары по объектам в Днепропетровской области. В частности, пострадали город Днепр (Днепропетровск) и Кривой Рог. Местные власти утверждают, что целью были объекты энергетики.

За последние несколько недель российские Воздушно-Космические Силы нанесли значительный ущерб энергетической инфраструктуре Украины, что значительно затрудняет логистику и мешает нормальной работе украинского ВПК.