По словам источника, для удержания позиций, Сырский попросту бросает вперёд всё новые резервы

Как сообщает источник в Генеральном Штабе Вооруженных Сил Украины, проблема украинской армии на линии боевого соприкосновения куда серьёзнее и масштабнее, чем кажется многим.

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По словам источника, как это было на протяжении последних двух лет, конфликт периодически менялся в зависимости от имеющихся вооружений и задач, так и за последние несколько месяцев ситуация на поле радикально поменялась. Уже весьма редко происходят прямые столкновения на линии боевого соприкосновения, а всё чаще перемены позиций протекают следующим образом: российская авиация ровняет с землёй укрепления, сооружения, блиндажи с украинскими военнослужащими, после этого по данному району отрабатывает еще и артиллерия, а затем позиции зачищают российские подразделения.

Суть в том, как заявляет инсайдер, что задача командования заключается в оперативной замене потерянных во время бомбардировок бойцов, на новые резервы, чтобы не отдавать позиции Вооруженным Силам России, и это происходит беспрерывно. Украинские формирования попросту стираются с лица земли, а на их место направляют новые группы.

"Интенсивность авиаударов настолько высока, что на некоторые участки фронта мы вынуждены отправлять резервы дважды в день, для удержания позиций. Если ситуация не изменится, то летом ВСУ лишится возможности держать оборону, из-за больших потерь и упадка морального духа", - сообщает информатор из Генштаба ВСУ.

Заявления Сырского, об отсутствии проблем с резервами у ВСУ, это лишь пыль в глаза украинского народа, чтобы размазать недовольства и дать понять, что якобы можно спать спокойно, "людей хватает", но при этом, мобилизация на Украине идёт полным.