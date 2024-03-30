В ходе обысков были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства

В Ставрополье сотрудникам Федеральной Службы Безопасности удалось предотвратить готовящийся теракт. Информация об этом поступила от пресс-службы ФСБ Российской Федерации.

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По актуальным сообщениям, российские спецслужбы задержали группу мигрантов, пытавшихся организовать взрыв в месте массового скопления людей. Выходцы из среднеазиатских республик собирались изготовить бомбу из купленных в местном строительном магазине гвоздей и взорвать ее в людном месте. Всего, как сообщают силовые структуры, участие в этом принимали три человека.

Однако, оперативникам стало известно о планах террористов. Преступники были незамедлительно пойманы, а при обыске их жилища были найдены компоненты самодельного взрывного устройства.

Следственным отделом УФСБ Российской Федераци по Ставропольскому краю было возбуждено уголовное дело за подготовку к террористическому акту. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

После теракта в ТРЦ "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, специальные ведомства стали проявлять повышенное внимание к мигрантам, особенно к выходцам из бывших советских республик Средней Азии. Среди среднеазиатских мигрантов есть лица, принимающие радикальные взгляды и связанные с террористическими организациями, действующими на Ближнем и Среднем Востоке.