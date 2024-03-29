По словам украинского президента, Запад делает слишком мало для поддержки Украины

Ситуация с ПВО для Киева стремительно ухудшилась, в последние месяцы воздушные силы страны потеряли часть зенитных ракетных комплексов, в том числе американских Patriot, которые были уничтожены российскими точечными ударами.

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В настоящее время, система ПВО Украины находится в крайне слабом состоянии, если верить украинским источникам, процент попаданий российских ракет и БПЛА достигает 75%. Администрация Зеленского пытается обратиться к Западу за дополнительными комплексами, однако, на данный момент, помимо ПЗРК, ничего не получила. В то же время, Киев заявляет своим гражданам, о чуть ли не 95% эффективности противовоздушной обороны.

Зеленский продолжает давать интервью западным изданиям, выражая недовольство по поводу недостатка систем ПВО и артиллерии. Недавно он поделился своими переживаниями с корреспондентом американского телеканала CBS, описывая трудное положение Украины на фоне наступления российской армии. Он даже привёл американца к развалинам, чтобы сделать интригующий сюжет.

Основная тема интервью касалась отсутствия необходимой поддержки со стороны Запада. Зеленский подчеркнул ужасное состояние ПВО Украины, заявив о необходимости от 5 до 7 зенитных комплексов Patriot для защиты остатков украинского военно-промышленного комплекса. Он признал, что без помощи США Украина проиграет.

"Пять-семь систем ПВО Patriot от Соединённых Штатов защитят промышленные объекты Украины. У страны уже почти не осталось артиллерии," - заявил президент Украины.

Кроме того, президент Украины отметил, что он недоволен поддержкой от США, поскольку 80% выделенных денег не доходят до Киева, а остаются в Штатах. По его мнению, необходимо пересмотреть эту ситуацию, поскольку Украине нужны эти средства.