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Zelikman
Зеленский заявил о необходимости передачи Киеву ещё 5-7 комплексов Patriot
По словам украинского президента, Запад делает слишком мало для поддержки Украины

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  Ситуация с ПВО для Киева стремительно ухудшилась, в последние месяцы воздушные силы страны потеряли часть зенитных ракетных комплексов, в том числе американских Patriot, которые были уничтожены российскими точечными ударами.

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  В настоящее время, система ПВО Украины находится в крайне слабом состоянии, если верить украинским источникам, процент попаданий российских ракет и БПЛА достигает 75%. Администрация Зеленского пытается обратиться к Западу за дополнительными комплексами, однако, на данный момент, помимо ПЗРК, ничего не получила. В то же время, Киев заявляет своим гражданам, о чуть ли не 95% эффективности противовоздушной обороны.

  Зеленский продолжает давать интервью западным изданиям, выражая недовольство по поводу недостатка систем ПВО и артиллерии. Недавно он поделился своими переживаниями с корреспондентом американского телеканала CBS, описывая трудное положение Украины на фоне наступления российской армии. Он даже привёл американца к развалинам, чтобы сделать интригующий сюжет.

  Основная тема интервью касалась отсутствия необходимой поддержки со стороны Запада. Зеленский подчеркнул ужасное состояние ПВО Украины, заявив о необходимости от 5 до 7 зенитных комплексов Patriot для защиты остатков украинского военно-промышленного комплекса. Он признал, что без помощи США Украина проиграет.

  "Пять-семь систем ПВО Patriot от Соединённых Штатов защитят промышленные объекты Украины. У страны уже почти не осталось артиллерии," - заявил президент Украины.

  Кроме того, президент Украины отметил, что он недоволен поддержкой от США, поскольку 80% выделенных денег не доходят до Киева, а остаются в Штатах. По его мнению, необходимо пересмотреть эту ситуацию, поскольку Украине нужны эти средства.

#сво #техника #армия #оружие #пво #patriot
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