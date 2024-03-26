В США опасаются, что спутниковый интернет Starlink используется не теми людьми

Starlink, спутниковый интернет от компании SpaceX, гордится своей возможностью обеспечивать высокоскоростной доступ практически в любой точке планеты. Однако в реальности его охват ограничен странами, где SpaceX не имеет соглашений для предоставления услуг спутниковой связи, включая территории, под управлением репрессивных режимов.

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За последние месяцы было выявлено множество случаев незаконной торговли комплектами Starlink. Контрабандный способ доставки и сама доступность Starlink на черном рынке вызывают настороженность США.

Стало известно, что Йемен также широко использует системы Starlink. Применение технологии Starlink также отмечено в Судане, где проходит гражданская война уже достаточно долго. Западные дипломаты заявляют, что из-за отсутствия регулярного интернета в течение нескольких месяцев, военные подразделения быстрой реакции в Судане используют систему Starlink для своей логистики.

"Это вызывает серьезные опасения, поскольку система не регулируется и находится под управлением частной компании. Никто не несет ответственности за доступ к системе и его неправильное использование", - отмечает Эмма Шортис, старший научный сотрудник по международным вопросам и вопросам безопасности Австралийского института, независимого аналитического центра в Канберре.

Starlink предлагает широкополосный доступ к интернету через сеть из приблизительно 5500 спутников, развернутую компанией SpaceX с 2019 года. С уже имеющимся более чем 2,6 миллиона клиентов, Starlink обладает потенциалом стать значительным источником доходов для SpaceX - компании, которая начинала свою деятельность с осуществления мечты Илона Маска о исследовании Марса и теперь стала ведущим частным поставщиком услуг в космической программе правительства США и важной силой в области национальной безопасности.