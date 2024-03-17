Крупные ритейлеры уже не могут предложить передовые видеоадаптеры. Неужели снова майнеры?

В течение последних месяцев на рынке цифровых активов многое поменялось, Bitcoin в момент превышал отметку в 73500 тысяч долларов, проект Ethereum вновь перешагнул отметку в 4000 тысячи долларов, а вместе с ними и множество других криптовалют обновили свои исторические максимумы. На фоне этой картины, подорожали и ASIC-устройства с видеоадаптерами.

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Хоть криптовалюты и ушли на коррекцию, цены на различное оборудование, так или иначе связанны с индустрией майнинга. Хоть на цену большей части видеоускорителей вся эта ситуация отразилась не критично, но вот флагманские ускорители, а в частности Nvidia GeForce RTX 4090, практически полностью исчезли с витрин интернет-магазинов. В случае же если данные ускорители имеются в наличии, цены на них выросли существенно.

В самых крупных сетях по типу "DNS" или "Ситилинк", флагманы от Зелёного гиганта уже недоступны. Там же где RTX 4090 имеется в наличии, цены как правило варьируются от 250 до 320 тысяч рублей. Хотя немногим ранее эти же решения были доступны по цене в 230 тысяч рублей. К примеру, самое недорогое из имеющихся в наличии в магазине электроники "Regard", Gigabyte RTX 4090 AERO обойдётся в 307 тысяч рублей.

Ранее эта же модель продавалась в районе 240 тысяч рублей, что на 20% дешевле новой цены.

По слухам от различных крипто-майнеров, шахтёры в настоящий момент добывают малоизвестную монету под названием Qubic, за счет которой имеют прибыль кратно выше того, что показывают различные майнинг-калькуляторы. Однако, будет ли такая история долгосрочной и не раздавит ли данный проект наплыв новых майнеров, это вопрос. Скорее всего, в скором времени Qubic также окажется по доходности на уровне всех остальных криптовалют, добываемых видеокартами.

И всё же, стоит отметить стремительно меняющийся рынок. Последнее время всё больше различных представителей индустрии поднимают вопрос: не находимся ли мы в том самом "2020 году"? Шахтёры опасаются, что в скором времени начнётся новый цикл роста и на рынке вновь образуется дефицит оборудования, как это было в 2021 году. Этому же способствует и международная гонка по развитию искусственного интеллекта.