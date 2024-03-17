Крупные компании продолжают увольнять своих сотрудников, либо предлагать им менее привлекательные должности

В технологической сфере рабочие места уже давно не являются безопасными, какими они были раньше. По данным ресурса layoffs.fyi, с начала текущего года 209 IT-компаний уволили 50,312 сотрудников. В прошлом году общее количество сокращенных рабочих мест в технологических компаниях составляло 269,180.

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Это не проблема только для стартапов, которые отпускают своих сотрудников. Крупные компании, такие как Alphabet, Amazon, Cisco, eBay, Meta, Microsoft, SAP и Unity Software, также сократили персонал в значительном объеме за последние несколько месяцев. PayPal - еще один пример: в январе компания объявила о ликвидации 2,500 рабочих мест, что составляет девять процентов от их общего количества сотрудников.

Согласно имеющимся данным, сейчас поиск работы в сфере технологий сопровождается высокой конкуренцией. Роджер Ли, основатель ресурса layoffs.fyi, отметил, что многие сотрудники предпочитают полностью покидать IT-сферу. Он отмечает, что даже инженеры идут на компромисс и соглашаются на должности с более сложными условиями труда или меньшей заработной платой.

Причиной такого массового сокращения является практический результат. Технологические компании заявляют, что необходимость сокращений персонала вызвана последствиями пандемии, инфляцией и слабым потребительским спросом. В текущем году уровень инфляции значительно снизился, и многие из этих компаний по-прежнему являются прибыльными и имеют дополнительные денежные средства.

Такие массовые увольнения обычно осуществляются для поддержания акций компаний, говорит профессор бизнес-школы Университета Вашингтона Джефф Шульман. Он отмечает, что "эти компании не видят причин для остановки увольнений, так как это благоприятно сказывается на их акциях".