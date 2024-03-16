В ФРГ не хотят раскрывать принципов работы, сопутствующего данным боеприпасам, оборудования

В западной прессе раскрыли истинную причину, по которой немецкое руководство противится передаче Вооруженным Силам Украины высокотехнологичных авиационных ракет Taurus с дальностью поражения до 500 километров.

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По словам источников, для эффективного использования данных ракет украинской армии понадобится дополнительное специализированное оборудование, без которого Taurus будут уступать даже британским аналогичным боеприпасами Storm Shadow, и смысла от этих поставок не будет никакого.

Однако это самое оборудование является сверхсекретным, и передача его в руки какой-либо страны будет вопросом национальной безопасности Федеративной Республики Германия, а при таком раскладе администрация Шольца не готова идти на передачу своих комплексов ВСУ.

Тем не менее, другие союзники Киева из Североатлантического Альянса настаивают на скорейшей передаче ракет украинским формированиям. Данное вооружение в теории может помочь ВСУ в обстреле российской территории далеко за линией соприкосновения. Тем более, данные боеприпасы способны осуществлять полёт к цели на низкой высоте, что делает их на порядок смертоносней большинства имеющегося в арсенале Киева оружия.