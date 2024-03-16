По заявлению командующего ВВС НОАК, H-20 скоро будет представлен общественности

Согласно заявлению заместителя командующего военно-воздушными силами Народно-Освободительной Армии Китая, Ван Вей, новый стратегический бомбардировщик Н-20 вскоре будет представлен публике. Сообщается о том, что этот бомбардировщик заслуживает восхищение и его разработка продвигается успешно благодаря научно-техническому потенциалу, достаточному для преодоления возникающих проблем.

реклама

Подробности о внешнем виде самого бомбардировщика пока неизвестны, так как не было опубликовано официальных открытых изображений самолета с момента анонса проекта в 2016 году.

Однако, известно, что этот бомбардировщик относится к категории "невидимых" самолетов, о чем сообщалось неоднократно, и, скорее всего, имеет конструкцию с "летающим крылом", аналогичным американскому В-2. По крайней мере, в видео ВВС Ноак от 2021 года можно заметить "самолет под тентом", что создает такое впечатление.

Ван Вей отказался сравнивать Н-20 с американскими В-2 и перспективным В-21, заявив, что китайский самолет создается для решения своих задач, а не для соревнования. Однако, явное влияние американских самолетов на китайский проект несомненно.

Учитывая, что основой стратегической авиации КНР до сих пор является Н-6 (китайская версия старого Ту-16), появление нового самолета позволит китайской авиации произвести значительный скачок через поколения и существенно расширить свои боевые возможности.