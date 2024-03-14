Также сообщается об ударах по позициям, откуда украинские формирования осуществляли попытку пробиться на территорию России

Российские вооруженные силы ночью провели атаку беспилотниками на позиции подразделений украинских формирований и пункты, с которых недавно совершались запуски беспилотников на территорию России.

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Было зафиксировано несколько взрывов в ночь с 13 на 14 марта в городе Чугуеве, Харьковской области. Пострадали штаб-квартиры сотрудников Главного Управления Разведки и Вооруженных Сил Украины. Атака также была нанесена на объекты в Сумской области, с которых украинские формирования в последнюю неделю предпринимали попытки проникнуть на российскую территорию. Местные сообщества распространяют информацию о взрывах, зафиксированных в Харькове.

По актуальной информации, в течение нескольких недель в Сумскую и Харьковскую области были направлены группы специального назначения ГУР, которые получали подготовку от британских и французских военных экспертов. Несколько подобных группировок с 11 по 13 марта были разгромлены на границе между Россией и Украиной. Помимо этого, сообщается о проведении ударов по инфраструктурным объектам в городе Днепродзержинске, находящемся под контролем киевских властей.

Одновременно с этим, украинская сторона провела обстрел территории Белгородской области. Сообщается о нападении на поселок Прохоровка с использованием двух дронов-камикадзе. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что от первого прилёта загорелась крыша и выбило окна частного дома. В доме никто не проживал и соответственно никто не пострадал. Второй дрон сдетонировал недалеко от этой же постройки, на соседском участке, пострадавших нет, но были повреждены фасад дома и забор.