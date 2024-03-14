Вы всё ещё верите в "свободу слова" в "райских садах"?

Законопроект о запрете приложения TikTok в США был принят Палатой Представителей Соединенных Штатов. В случае, если китайский владелец не продаст это видео-приложение, возникает серьезная проблема для 170 миллионов американцев, являющихся активными пользователями этой платформы. Однако, критики называют эту меру угрозой национальной безопасности.

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Законопроект, принятый с большим перевесом - 352 голосами против 65, имеет неопределенное будущее в Сенате. Лидер большинства Чак Шумер пока не одобрил эту инициативу, а некоторые члены Конгресса, включая республиканца Рэнда Пола, высказывают свое несогласие с ней.

Байден заявил, что подпишет этот закон, если он пройдет все этапы. При этом он осознает риск, связанный с отталкиванием молодых избирателей за восемь месяцев до его повторной встречи с Дональдом Трампом на следующих выборах. Если закон примут, это приведет к новому противостоянию с Китаем, который уже возражал по поводу продажи приложения, когда Байден ранее попытался добиться этого.

Если законопроект станет законом, то TikTok и его сторонники предпримут всевозможные юридические действия против него. Компания проводила лоббистскую кампанию прямо перед голосованием, утверждая, что такие меры нарушают права, гарантированные первой поправкой Конституции.

"Мы надеемся, что Сенат взвесит факты, выслушает мнение своих избирателей и поймет влияние этой меры на экономику, 7 миллионов малых бизнесов и 170 миллионов американцев, пользующихся нашим сервисом", - заявили представители компании.

Отражая тревогу о потере основных пользователей данной социальной сети, Трамп заявил: "На TikTok много маленьких детей, и без него они будут в полной растерянности".