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Zelikman
В Xiaomi рассчитывают, что продажи автомобилей дадут почву для дальнейшего роста компании
Уже к концу марта будет представлена модель модель SU7

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  Известная своими смартфонами, пекинская компания сделала смелую ставку на проникновение на горячий рынок китайских электромобилей, на котором верховодят Tesla Inc. и BYD CO. Xiaomi сообщила, что предложит свою серию SU7 для приобретения в 29 городах 28 марта, однако цены не были раскрыты. 

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  Индустрия электромобилей недавно стала менее привлекательной из-за ценовой войны между Tesla и BYD, а также из-за снижения рентабельности и замедления роста в остальной части отрасли. Компания Apple Inc. недавно отменила свой долгожданный проект по производству электромобилей, так как не смогла преодолеть трудности в адаптации к новой области производства.

  Набег Xiaomi на автомобильную отрасль, возглавляемый соучредителем-миллиардером Лэй Цзюнем, должен преуспеть там, где не смогла Apple. Этот проект по производству электромобилей, запущенный три года назад, является последней предпринимательской ставкой Лэя, возможно, даже более сложной, чем создание смартфонов "с нуля". Основной бизнес Xiaomi заключается в онлайн-продаже доступных телефонов с высокими характеристиками, однако Лэй заявил, что электромобиль компании не будет бюджетным предложением.

  Планы компании начать продажи своего первого электромобиля 28 марта, объявленный генеральным директором Лэй Цзюнем в weibo, может увеличить продажи на 4% в этом году и стать долгосрочным источником роста. Ценообразование окажется решающим фактором в условиях сильной конкуренции со стороны BYD, Nio и Li Auto.


  Ожидается, что средняя цена составит от 220 000 до 260 000 юаней, а объем продаж в первый год составит от 30 000 до 50 000 единиц, по словам аналитиков Би Стивена Чэнга и Ву Джинь Хо.

  Китайская компания установила партнерство с государственной компанией Beijing Automotive Group Co. по вопросам новых электромобилей, чтобы избежать длительного ожидания разрешения на производство со стороны внутренних регулирующих органов. Автомобили SU7 появляются на сложном рынке после окончания государственных выплат в размере до 8400 долларов США для покупателей электромобилей в 2022 году.

  По словам Xiaomi, буква "S" в названии SU7 означает "Speed" (Скорость). Автомобили могут разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,78 секунды.

#смартфоны #xiaomi #автомобили #рынок #su7
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