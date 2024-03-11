В противном случае, Соединённые Штаты готовы полностью заблокировать данное приложение

На прошлой неделе было объявлено о законопроекте, который предполагает принудительную продажу tiktok компании bytedance в течение шести месяцев, если закон будет принят. В противном случае, приложение будет заблокировано в американских магазинах приложений и на хостинг-платформах.

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В ответ на это, tiktok отправил сообщения своим пользователям, призывая их обратиться к своим представителям в правительстве. Президент Байден также выразил свою поддержку законопроекту, заявив, что, если он будет принят, то он его подпишет.

По информации из The Wall Street Journal, в приобретении tiktok заинтересован Бобби Котик. Он обсуждал идею партнерства по этой сделке с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом и другими людьми на конференции Allen & Co. на прошлой неделе. Бобби Котик долгие 33 года занимал должность генерального директора Activision. Его уход из компании, после приобретения Microsoft, был отмечен праздничными акциями геймеров и разработчиков. В течение многих лет ходили слухи о вмешательстве Котика в разработку игр Activision и о его роли в проблемах игры Blizzard в Китае.

Ему также было предъявлено обвинение в оставлении голосового сообщения с угрозами убийства ассистента в 2006 году, а также в сексуальных домогательствах, на что бортпроводник подал иск в 2007 году. В прошлом году Activision была вынуждена выплатить компенсацию в размере $35 миллионов из-за неспособности обеспечить адекватный контроль и устранение нарушений внутри компании. Кроме того, Activision Blizzard заплатила $54 миллиона в 2021 году для урегулирования иска по гендерной дискриминации в Калифорнии.

Планы Котика по покупке tiktok могут быть не просто пустыми разговорами; говорят, что он обсуждал этот вопрос с исполнительным председателем bytedance Чжан Имином. В январе этого года tiktok стал самой быстрорастущей социальной платформой в США, где количество пользователей превышает 150 миллионов человек, что является самым высоким показателем в стране. Из-за этого цена на платформу может превысить $100 миллиардов, поэтому Котик нуждается в значительной финансовой поддержке от таких людей, как Альтман, который может использовать контент tiktok для обучения искусственного интеллекта в своей компании.

Подозрения о связях bytedance с Пекином, которые компания многократно отрицала, привели к запрету tiktok большинством правительственных учреждений.