По словам представителей компании, якобы, они являются в 100 раз более эффективным и в 1000 раз экономичнее энергоемких графических процессоров

Современность диктует условия игры, где энергоэффективность стала главной целью для каждого производителя микрочипов. Малоизвестный стартап с названием Efficient Computer Corp. заявляет, что с их недавно анонсированной процессорной архитектурой эта цель была достигнута на новом уровне. На этой неделе Efficient Computer представил свою новую "тканевую" дизайн-концепцию чипа. Компания утверждает, что новый процессор обеспечивает производительность, сравнимую с существующими на рынке предложениями, при этом потребляя совсем мало электроэнергии. Они заявляют, что он является в 100 раз более эффективным, чем "лучший встроенный процессор он Неймана", и в 1000 раз экономичнее энергоемких графических процессоров. Такие улучшения были бы поистине потрясающими, если все это верно.

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В своем пресс-релизе Efficient Computer объявил о внедрении архитектуры Fabric Processor в свою тестовую систему на кристалле "Monza" (SoC). Детали довольно технические, но суть заключается в том, что ключевая идея Fabric Processor состоит в оптимизации параллелизма путем полной переработки. Обычные процессоры очень сложны и использование устаревшего оборудования требуется для поддержания обратной совместимости. Efficient Computer избавляет от всего этого и вместо этого использует упрощенную реконфигурируемую архитектуру потока данных, которая позволяет выполнять код на множестве параллельных вычислительных элементов.

Продукт Efficient также поддерживает основные встроенные языки, такие как C, C++, TensorFlow и некоторые приложения на Rust. Это позволяет разработчикам приложений быстро перекомпилировать свой код для архитектуры Fabric. Компания утверждает, что компилятор для Fabric был разработан параллельно с оборудованием с самого начала. В общем, Fabric представляет собой уникальный подход к параллельным вычислениям. Хотя Efficient Computer умалчивает о конкретной архитектуре своего процессора, их описания намекают на гибкий, реконфигурируемый процессор, способный оптимизировать себя для различных рабочих нагрузок с помощью программно определяемых инструкций.

Недавно компания получила первоначальное финансирование в размере 16 миллионов долларов от Eclipse Ventures, вероятно, с целью запустить производство своих первых чипов на базе Fabric. Efficient Computer сообщает, что уже заключила сделки с неназванными партнерами и намерена начать поставку серийного кремния в начале 2025 года.