Судя по всему, воздушного охлаждения для передовых чипов компании может быть недостаточно

Комментируя на экономическом саммите SIEPR 2024 года, генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг подтвердил, что следующее поколение серверов DGX будет оснащено жидкостным охлаждением. В своих высказываниях Хуанг отметил, что эти серверы будут не только "великолепными" и "красивыми", но и будут представлять следующий шаг в развитии компании NVIDIA, возможно, включая появление видеокарт следующего поколения.

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Хотя комментарии Хуанга могут быть несколько неясными, и он не прямо упомянул DGX, он заявил о жидкостном охлаждении в контексте мощи современных графических процессоров и процессоров искусственного интеллекта. Учитывая, что у NVIDIA основной линейкой компьютеров ориентированных на искусственный интеллект является DGX, можно предположить, что Хуанг имеет в виду именно эти серверы, или по крайней мере, так предполагают некоторые аналитики IT-отрасли.

В настоящее время серверы, даже в крупных и передовых центрах обработки данных, в основном работают на воздушном охлаждении процессоров и графических процессоров, включая текущее поколение DGX. Однако, с учетом заявлений о графических процессорах Blackwell от NVIDIA, которые могут потреблять до 1000 Вт, или даже 1400 Вт, согласно некоторым утверждениям, жидкостное охлаждение может стать необходимым. Процессоры мощностью 2000 Вт также станут реальностью, если исследователям Intel удастся разработать жидкостный кулер, который может справиться с таким количеством тепла.

Цель перехода к жидкостному охлаждению заключается в повышении производительности. Однако, некоторым людям не нравится идея DGX с жидкостным охлаждением. Аналитик Patrick Moorhead, например, считает, что данное решение может оказаться нестабильным и предлагает искать другие варианты. Однако факт остается фактом: энергопотребление продолжает расти с каждым новым поколением, а мощность уже не может быть бесконечно повышена. Чтобы продолжать развивать производительность, индустрии необходимо инвестировать в передовые решения для охлаждения.