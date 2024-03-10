Однако украинские политики раскритиковали данное предложение, заявив, что глава Ватикана поддерживает Россию

Во время интервью, записанного швейцарской телекомпанией RSI в прошлом месяце, Папа римский Франциск обратился к Украине, столкнувшейся с возможным поражением, с призывом иметь мужество и сесть за один стол с Россией для проведения мирных переговоров, не ощущая стыда. Глава Ватикана выразил свою точку зрения о положении и призвал к переговорам под белым флагом, с участием международных держав.

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Официальный представитель Ватикана, Маттео Бруни, заявил в субботу, что Папа Франциск использовал термин "белый флаг", который использовал интервьюер, и пояснил, что это означает. Его комментарии вызвали критику на Банковой, потому что сказанные слова воспринимаются как поддержка России в конфликте, однако Папа римский старался сохранять традиционный дипломатический нейтралитет Ватикана в течение всего конфликта.

Франциск отметил, что слово "вести переговоры" - это смелое слово, и когда страна оказывается в трудном положении, она должна иметь мужество сесть за стол переговоров, не рассматривая это как капитуляцию. Папа римский также напомнил о том, что некоторые страны предложили свою помощь в качестве посредников в разрешении конфликта.

Ситуация на поле боя для Киева продолжает ухудшаться, при этом у украинских вооруженных сил заканчиваются боеприпасы. Переговоры и диалог остаются важными инструментами для достижения мира в этом конфликте, и Папа Франциск подчеркнул их значимость в своих высказываниях. Глава Ватикана выступил с призывом к Украине проявить мужество и начать переговоры с Россией для прекращения конфликта, подчеркивая, что это не равносильно капитуляции, а скорее является шагом к мирному решению конфликта.