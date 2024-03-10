Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Папа римский призвал Киев сесть за стол переговоров
Однако украинские политики раскритиковали данное предложение, заявив, что глава Ватикана поддерживает Россию

реклама

  Во время интервью, записанного швейцарской телекомпанией RSI в прошлом месяце, Папа римский Франциск обратился к Украине, столкнувшейся с возможным поражением, с призывом иметь мужество и сесть за один стол с Россией для проведения мирных переговоров, не ощущая стыда. Глава Ватикана выразил свою точку зрения о положении и призвал к переговорам под белым флагом, с участием международных держав.

реклама

  Официальный представитель Ватикана, Маттео Бруни, заявил в субботу, что Папа Франциск использовал термин "белый флаг", который использовал интервьюер, и пояснил, что это означает. Его комментарии вызвали критику на Банковой, потому что сказанные слова воспринимаются как поддержка России в конфликте, однако Папа римский старался сохранять традиционный дипломатический нейтралитет Ватикана в течение всего конфликта.

  Франциск отметил, что слово "вести переговоры" - это смелое слово, и когда страна оказывается в трудном положении, она должна иметь мужество сесть за стол переговоров, не рассматривая это как капитуляцию. Папа римский также напомнил о том, что некоторые страны предложили свою помощь в качестве посредников в разрешении конфликта.

  Ситуация на поле боя для Киева продолжает ухудшаться, при этом у украинских вооруженных сил заканчиваются боеприпасы. Переговоры и диалог остаются важными инструментами для достижения мира в этом конфликте, и Папа Франциск подчеркнул их значимость в своих высказываниях. Глава Ватикана выступил с призывом к Украине проявить мужество и начать переговоры с Россией для прекращения конфликта, подчеркивая, что это не равносильно капитуляции, а скорее является шагом к мирному решению конфликта.

#украина #сво #политика #бои #переговоры #папа римский
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ начали применять новейшие разновидности бомб-планеров с мотором и повышенной обтекаемостью
3
Россия и Китай подтверждают, что планы строительства ядерного реактора на Луне «почти готовы»
2
ОТРК "Искандер-М" подкараулил мобильную установку ЗРК "Патриот" и поразил её высокоточным прилетом
30
Искусственный интеллект поможет EA улучшить монетизацию игр
2
Спецслужбы Литвы: ВС РФ способны вести активные боевые действия еще минимум 2 года
1
Финляндии нанесен экономический ущерб фанерой из России
1
Приложение Google Телефон теперь показывает звонки WhatsApp и ярлык видеозвонков
+
Тест на пуленепробиваемость Cybertruck закончился неожиданными результатами
5
New Regency Pictures снимет фильм по Watch Dogs
+
Компания Blizzard объявила о расширении поддержки валют в своей платформе Battle.net
1
США вводят санкции против китайского производителя микросхем памяти
4
На Камчатке отрасли региона испытывают кадровый голод и предлагают высокие зарплаты специалистам
3
Samsung Galaxy A52 получает обновление Android 14 с One UI 6.0
+
Представители Marvel заявили, что Говард утка сражался с Таносом в финальной битве на Земле
3
Польша масштабно закупает военную технику, планируется более 150 контрактов на поставку вооружения
1
БПЛА "Партизан" обретает "сердце" российского производства
+
В Китае построят подводный тоннель протяжённостью более 16 км
2
Международный Паралимпийский комитет озвучил условия, на которых российских атлетов допустят на игры
1
WSJ: Поспешное строительство линий обороны ВСУ знаменует новую фазу спецоперации России
+
В России намерены построить новый завод частотных преобразователей
+

Популярные статьи

Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
190
Практика: как я менял местами две установленные и настроенные Windows 10 на паре SSD
16
Результаты разгона 192 ГБ ОЗУ DDR5 на AMD Ryzen 9 7950X
9
«Прометей» даёт огня: система ПВО С-500 впервые перехватила гиперзвуковую цель
14
Размышления о назначении Залужного послом в Британию
12
Обзор The Walking Dead: Destinies
2
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
8
США давят на союзников, призывая ограничить поставки чипов в Китай
3

Сейчас обсуждают

Anakeen
12:59
Ну ради такого случая не жалко, давай, не сломай там ничего.
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
Блейд
12:56
Да именно такие, еле открутил, как же тяжело этими кривыми руками всё делать
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
REY_B_
12:56
Это у ASML "своё мнение". Изначально, когда США запретили экспорт в Китай своих технологий, глава ASML заявил "без проблем, мы всё равно их не используем". Так запрет пошёл по линии правительства Ниде...
США давят на союзников, призывая ограничить поставки чипов в Китай
Дмитрий Зяблов
12:53
Искандер тоже своей жопой перехватывает.
«Прометей» даёт огня: система ПВО С-500 впервые перехватила гиперзвуковую цель
beltar
12:50
Чувак так и не узнал, что процессор к разрешению отношения не имеет.
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
Колючка
12:49
шешан, у тебя реально такие руки? что с тобой случилось?
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
REY_B_
12:47
Этот рынок сложнее и вкуснее, чем ПК. Там ведь не только железо поставляется, а ещё и софт надо дорабатывать. Поэтому AMD наступает относительно медленно. А то бы интеловские керогазы проиграли вчисту...
Процессоры AMD EPYC заняли 31% серверного рынка по итогам прошлого года
Блейд
12:45
В общем парни сейчас буду устанавливать кулер, пожелайте мне удачи, ставьте лайки чтобы я всё нормально сделал.
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
Колючка
12:41
подожду когда будет подборка 53 самых быстрых процессора, там и выберу
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
Владислав Ефимов
12:39
Нет, это не про то. Я чуть выше написал, в чём суть, но если вкратце, то выкатили два обновления с одинаковым номером и первым пытается встать апдейт за ноябрь 2023, выдаёт ошибку и не ставится. Но ес...
Недавнее обновление для Windows 10, патч KB5001716, вызывает проблемы у некоторых пользователей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем