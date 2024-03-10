Сообщается, что в большинстве случаев конфигурации памяти будут соответствовать 40-ой линейке

Компания Nvidia готовит к выпуску новую серию графических карт под названием GeForce RTX 50 (Blackwell), обещающих стать серьезным конкурентом для лучших видеокарт на рынке. Пока точная дата презентации остается неизвестной, но в сети появилась утечка с конфигурациями интерфейса памяти в семействе Blackwell. Эту утечку информации следует принять всерьез, основываясь на предыдущих сообщениях, которые указывали на сохранение 384-разрядной шины памяти в видеокарте нового поколения GB202.

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Также стоит отметить, что Blackwell, вероятнее всего, будет первой серией компании Nvidia, поддерживающей память GDDR7. Скорость передачи данных и архитектурные особенности этой новой памяти обещают значительное повышение производительности в сравнении с 40-ой линейкой и решениями на основе GDDR6X.

Компания Micron заявляет, что чипы памяти GDDR7 с объемом 16 и 24 ГБ будут доступны в следующем году. Однако, пока неясно, будут ли эти устройства представлены одновременно, или 16 ГБ версия появится раньше. Тем не менее, пока нет информации о том, будет ли Nvidia применять микросхемы памяти GDDR7 объемом 16 ГБ или 24 ГБ в своих начальных графических платах серии GeForce RTX 5000.

Учитывая уже имеющиеся задержки в разработке семейства Nvidia Blackwell на несколько кварталов, в данный момент прогнозирование кажется нецелесообразным. Тем не менее, в таблице приведены возможные конфигурации памяти для устройств, поддерживающих серию GB200.

Хотя автор утечки информации указывает на то, что семейство Blackwell в основном сохранит конфигурации памяти сегодняшнего семейства Ada Lovelace, стоит помнить, что в серии Blackwell может отсутствовать графический процессор GB204, в то время как GB205, по слухам, не заменит AD104 напрямую.