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Zelikman
США выделят 5 млрд долларов TSMC в качестве вознаграждения за объект в штате Аризона
Сам проект компании в данном регионе предусматривает 40-миллиардные инвестиции для строительства двух заводов

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  По информации от осведомлённых источников, компания TSMC может получить федеральное вознаграждение свыше 5 миллиардов долларов за свой объект в штате Аризона. Правительство Соединенных Штатов пока не готово официально объявить о стимуле, поскольку он должен быть предварительно согласован с крупнейшим в мире контрактным производителем чипов. Однако, сумма вознаграждения выглядит весьма значительной.

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  Остается неясным, будет ли TSMC получать 5 миллиардов долларов в виде грантов или включает ли эта сумма также кредиты и/или кредитные гарантии. Кроме того, неясно, будет ли компания использовать кредиты и кредитные гарантии для строительства и расширения своего объекта в Аризоне или же они планируют вкладывать собственные средства.

  Если информация о пакете стимулов для TSMC в размере 5 миллиардов долларов достоверна, то есть большая вероятность того, что информация о пакете вознаграждений Intel в размере около 10 миллиардов долларов также является правдивой. Стоит также учесть, что проекты Intel в США гораздо более амбициозны и стоят значительно больше, чем проекты TSMC. Например, Intel строит совершенно новый объект в Огайо, стоимость которого составит более 100 миллиардов долларов.

  Проект TSMC в Аризоне предусматривает инвестиции в размере 40 миллиардов долларов для строительства двух заводов по производству полупроводников. Для лидера в литейной отрасли это является способом диверсифицировать географическое присутствие и адаптироваться к современным требованиям в производстве полупроводников.

  В начале 2021 года TSMC начала строительство своего первого завода в США с целью запустить производство на этом объекте к 2024 году. Однако, из-за нехватки квалифицированных рабочих в штате, TSMC вынуждена была отложить установку некоторого оборудования на предприятии и, соответственно, задержать начало запуска завода до 2025 года. Завод, получивший название Fab 21 Phase 1, будет использовать 5-нм технологические процессы, включая N5, N5P, N4, N4P и N4X.

  Кроме первой фазы Fab 21, TSMC также анонсировала вторую фазу этого проекта в конце 2022 года. Вторая фабрика задумывалась для производства чипов по 3-нм классу технологий, включая N3, N3E, N3P и N3X. Несмотря на то, что строительство корпуса завода все еще продолжается, установка оборудования для второй фазы Fab 21 была отложена в начале текущего года из-за отсутствия финансовой поддержки со стороны США и неопределенности в спросе. Следовательно, запуск второй фазы Fab 21, который ожидался в 2025 году, теперь предполагается, что произойдет где-то в 2027 или 2028 году, что является существенным сдвигом от первоначального плана. Пока не ясно, как будут влиять пакет стимулов на планы TSMC для второй фазы Fab 21.

#сша #технологии #tsmc #чипы #инвестиции
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