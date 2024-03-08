Пекин планирует нарастить усилия по развитию собственных технологий на фоне санкций Соединённых Штатов

Китай в настоящее время привлекает более $27 миллиардов для своего крупнейшего фонда микросхем, нацеленного на развитие передовых технологий, чтобы противостоять кампании Соединённых Штатов, направленной на подавление его прогресса.

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По словам знакомых с ситуацией источников, национальный фонд индустрии интегральных микросхем получает финансирование от местных органов власти и государственных предприятий. Компания, поддерживаемая государством, известная как "Большой фонд", расширяет свою деятельность в то время, когда США готовятся к жестким технологическим ограничениям, направленным на замедление прогресса китайских чипов и искусственного интеллекта.

Создание более крупного третьего фонда, который находится под прямым контролем мощного технологического министерства Китая, свидетельствует о возрождении усилий по освоению самого большого в мире рынка полупроводников после неоднозначных результатов многих лет централизованного управления. В прошлом году компания Huawei Technologies Co. и ее партнер Semiconductor Manufacturing International Corp. все еще полагались на технологии из США для создания улучшенных процессоров.

Ожидается, что основная часть капитала третьего фонда "Большого фонда" будет поступать от местных органов власти, их инвестиционных подразделений и государственных предприятий, в то время как центральное правительство внесет лишь небольшой вклад, сообщил один из источников. Согласно этому человеку, главная цель Пекина в настоящее время заключается в объединении капитала по всей стране для реализации больших проектов, что является ключевым элементом общенационального подхода лидера Си Цзиньпина.