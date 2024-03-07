В перебрасываемых на данный участок резервах ВСУ, значатся и американские танки M1 Abrams

Не прекращая наступательные операции в районе второй оборонительной линии Вооружённых Сил Украины, российская армия успешно продвинулись дальше к населенному пункту Орловка. Этот населенный пункт являлся ключевым для снабжения украинских войск в Авдеевке в течение длительного времени. Однако, после фактической потери контроля над Орловкой, украинские подразделения не смогли укрепить свои позиции в окрестностях села.

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В результате блестящих наступательных действий российской армии, они достигли Панского пруда, одновременно захватив под контроль Зорянский пруд и окружающую его территорию. Эти пруды являются частью каскада водоемов, образованных рекой Волчья. Пруд Панский расположен между населенными пунктами Орловка и Уманское. Разбитые подразделения ВСУ отступили в Уманское из Орловки. В это же время украинское командование решило удержать линию фронта, направив резервы к Орловке, Бердычам и Тоненькому. Среди этих резервов находятся соединения, оснащенные тяжёлой американской техникой, в виде танков Abrams. Киев уже потерял как минимум три танка Abrams под Бердычами менее чем за неделю.

Однако, резервы не смогли существенно помочь в районе Орловки. Продвижение российских войск западнее этого села свидетельствует о возможности продолжения наступления, по крайней мере, до Уманского и Яснобродовки, южнее которых находится крупное Карловское водохранилище. На данный момент, российские войска продвинулись не менее, чем на 700 метров западнее Орловки.