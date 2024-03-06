Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Nvidia прекратила производство доступных игровых видеокарт серии GTX
По слухам, компания прекратила производство ультрабюджетных чипов и распродаёт остатки

реклама

  Согласно информации, полученной из неофициальных источников, которые цитируются на различных форумах и пабликах, "Зелёный гигант" таинственно прекратил производство доступных игровых графических процессоров серии GTX 16. Сообщается, что крайние существующие чипы на основе архитектуры Turing были переданы OEM-производителям, а производство GTX-чипов в литейных цехах Nvidia полностью прекращено.

реклама

  Исходя из предположений источников, существующие запасы графических процессоров GTX 16, по всей видимости, будут распроданы в ближайшие три месяца. Далее ни Nvidia, ни производители пользовательских графических процессоров не смогут передавать дополнительные видеокарты GTX партнерам через установленный канал. Уже сейчас Nvidia свернула выпуск серии GTX 1660, а оставшиеся модели GTX, доступные на рынке, включают карты GTX 1630 и GTX 1650 с очень низким уровнем энергопотребления.

  Этот бренд был заменен в 2018 году со стартом продаж серии GeForce RTX 2000. В 2019 году компания вновь ввела в оборот бренд GeForce GTX 16, но без передовых архитектурных функций, таких как специализированные вычислительные ядра Tensor и RT. В связи с последним всплеском популярности алгоритмов искусственного интеллекта, наблюдаемым в последние годы, компания не видит смысла выпускать бюджетные графические процессоры. После анонса поколения Ampere в 2020 году, компания не показала никакой замены для серии GTX 16 на основе Ampere.

  Когда запасы видеокарт GTX 1630 и GTX 1650 исчерпаются, компания будет сосредоточена на обслуживании наиболее требовательных секторов рынка с помощью моделей RTX 3050 для настольных компьютеров и RTX 2050 для мобильных систем.

  Ожидается, что Nvidia будет продолжать предоставлять расширенную поддержку для видеокарт GTX 16 еще несколько лет, исправляя ошибки в системе безопасности и предоставляя обновленные драйверы для все более устаревающих систем. Однако, если последние слухи подтвердятся, наличие последних бюджетных графических процессоров GTX может значительно уменьшиться, и их поиск может стать трудным в самые короткие сроки.

#nvidia #видеокарты #turing #geforce gtx #gtx 1660
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MWM: Россия подтвердила боевое применение гиперзвуковой ракеты-планера "Циркон"
19
Forbes: Умным дронам россиян уже не требуются ни разведывательные БПЛА, ни человеческие операторы
20
Никки Хейли одержала свою первую победу над Дональдом Трампом в праймериз Вашингтона
4
Фото: сотни и тысячи дронов-камикадзе «Герань» в цехах завода по их производству
20
Список мобильных телефонов Samsung, которые получат обновление Android 15
1
Прошивка для телевизоров Sber принудительно снизила разрешение до 720р без предупреждения владельцев
15
Список мобильных устройств Samsung, которые получат обновление Android 15
1
Создано мобильное приложение, которое позволяет определить местоположение черной дыры Млечного Пути
2
В Госдепартаменте США отрицают намерения отправлять на Украину свои войска
3
Завод "АГРОМАШ" готовит к выпуску преемника легендарного ДТ-75
2
Doroni представила персональный летательный аппарат будущего H1-X eVTOL со скоростью полета 305 км/ч
2
Появились фотографии первого серийного летающего автомобиля Xpeng eVTOL
+
Италия строит в море большую гибридную плавучую солнечно-ветряную электростанцию
1
Earth System Dynamics: Огромные солнечные панели могут способствовать выпадению осадков в пустыне
1
Bild: Спецслужбы ФРГ играют в "низшей лиге" и не достойны называться настоящими разведчиками
+
Выстрелом из ПТРК был выведен из строя уже третий по счету украинский Abrams M1A1 в Бердычах
2
Politico: F-16 – это эталон хрупкости и капризности, способный поломаться даже "от чиха"
+
Компания «Трэкол» из Московской области показала новый мощный вездеход «ВЕГА-BH»
+
Защищенный смартфон Unihertz Tank 3 с батареей на 23 000 мА*ч вышел в Китае
+
WP: Киев не может объяснить, куда "исчезли" 700 тысяч мобилизованных в ВСУ
12

Популярные статьи

Вероятность того, что российские ракеты уничтожат все шахты Minuteman III, превышает 98 % — АСА
34
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет
35
Повреждённые файлы при копировании, или ещё одна причина, почему Linux многим и даром не нужен
125
Литиевый стартерный аккумулятор на автомобиле вместо свинцово-кислотного - есть ли в этом смысл
23
Собираем антикризисный игровой компьютер по цене смартфона для геймера с пустыми карманами
47
Сборка игрового ПК на видеокарте и процессоре AMD за 75 000 рублей для любых игр в 1080р и 2К
38
Минусы самых дешевых корпусов для ПК - почему лучше взять старый корпус для экономной сборки
27
Игровое подразделение Xbox трещит по швам
21
О предварительных итогах двух лет СВО
193
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
4

Сейчас обсуждают

Игорь Шелахонов
13:18
Сколько-сколько сотрудников погибло в РФ? МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пресс-служба МВД уточнила количество сотрудников органов внутренних дел РФ, погибших в 2018 году при исполнении служебных обязан...
О предварительных итогах двух лет СВО
Gensek_Vova
13:16
Ууу-ха-ха, под заказ )))))))))))))))))))))) Историк хренов!!!
В США заговорили о новом финансовом кризисе
Sergey Voropaev
13:13
Я думал, что СААБ давно обанкротился
Saab открывает завод по производству гранатомёта Carl-Gustaf M4 в Индии
Gensek_Vova
13:12
Не просто рассказывали, а было в учебниках, без подробностей. Но это в школах ещё СССР, а если ты сопливое ЧМО сделанное чем-то после 90-х, то таких чмошников уже наверное не учили ни чему, как и ныне...
В США заговорили о новом финансовом кризисе
OgoGoLog
13:11
"говном и палками" С 3-й попытки, 20 беспилотных катеров в течении 2-х лет извели на корабль. При этом весь экипаж цел. Дороговаты для твоих соотечественников "палки и говно", свин-горлыныч.
Выстрелом из ПТРК был выведен из строя уже третий по счету украинский Abrams M1A1 в Бердычах
REY_B_
13:06
И в США, и в ЕС это снижение 20%. Потому что стало слишком много "майнящих" и слишком мало "работающих". Большая Дупа началась!
В Эстонии отмечают чувствительное для экономики страны снижение прибыли компаний розничной торговли
Eppius
13:03
Согласен. Тачскрин в авто дерьмо есть. Вот в бмв раньше ты управлял экраном посредством здоровой крутилки рядом с рычагом кпп , это в разы безопсней и удобней чем тыкать в экран.
В Европе призвали отказаться от использования сенсорных экранов в автомобилях в целях безопасности
Иван Горыныч
13:00
В керченском проливе требует ремонта Кашка.😂😂😂
В Москве разработали новые машины для ремонта вертолётов
Hirano Kohta
13:00
Все верно. Я когда себе автомагнитолу подбирал. главным критерием было физическая крутилка громкости и переключатель треков/каналов. С ними можно на ощупь регулировать звук и переключать музыку. Тоже ...
В Европе призвали отказаться от использования сенсорных экранов в автомобилях в целях безопасности
Роман Смирнов
13:00
когда же это дерьмо прекратят снимать?
Триквел «Холопа» выйдет в начале 2025 года — СМИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем