По слухам, компания прекратила производство ультрабюджетных чипов и распродаёт остатки

Согласно информации, полученной из неофициальных источников, которые цитируются на различных форумах и пабликах, "Зелёный гигант" таинственно прекратил производство доступных игровых графических процессоров серии GTX 16. Сообщается, что крайние существующие чипы на основе архитектуры Turing были переданы OEM-производителям, а производство GTX-чипов в литейных цехах Nvidia полностью прекращено.

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Исходя из предположений источников, существующие запасы графических процессоров GTX 16, по всей видимости, будут распроданы в ближайшие три месяца. Далее ни Nvidia, ни производители пользовательских графических процессоров не смогут передавать дополнительные видеокарты GTX партнерам через установленный канал. Уже сейчас Nvidia свернула выпуск серии GTX 1660, а оставшиеся модели GTX, доступные на рынке, включают карты GTX 1630 и GTX 1650 с очень низким уровнем энергопотребления.

Этот бренд был заменен в 2018 году со стартом продаж серии GeForce RTX 2000. В 2019 году компания вновь ввела в оборот бренд GeForce GTX 16, но без передовых архитектурных функций, таких как специализированные вычислительные ядра Tensor и RT. В связи с последним всплеском популярности алгоритмов искусственного интеллекта, наблюдаемым в последние годы, компания не видит смысла выпускать бюджетные графические процессоры. После анонса поколения Ampere в 2020 году, компания не показала никакой замены для серии GTX 16 на основе Ampere.

Когда запасы видеокарт GTX 1630 и GTX 1650 исчерпаются, компания будет сосредоточена на обслуживании наиболее требовательных секторов рынка с помощью моделей RTX 3050 для настольных компьютеров и RTX 2050 для мобильных систем.

Ожидается, что Nvidia будет продолжать предоставлять расширенную поддержку для видеокарт GTX 16 еще несколько лет, исправляя ошибки в системе безопасности и предоставляя обновленные драйверы для все более устаревающих систем. Однако, если последние слухи подтвердятся, наличие последних бюджетных графических процессоров GTX может значительно уменьшиться, и их поиск может стать трудным в самые короткие сроки.