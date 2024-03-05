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Zelikman
Видео с поражением двух американских РСЗО M142 HIMARS "Искандером" появилось в сети
За последнюю неделю российская армия активно уничтожает артиллерию и ПВО украинских войск

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  Украинское руководство приняло решение приблизить оставшуюся украинскую ЗРК к линии боевого соприкосновения, чтобы хоть каким-то образом прикрыться от российских Воздушно-Космических Сил, которые интенсивно наносят удары применяя фугасные авиационные бомбы с УМПК. Но это привело лишь к увеличению количества поражений среди украинских систем противовоздушной обороны.

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  В сети было размещено видео, на котором видно, как уничтожаются две западные системы залпового огня M142 HIMARS и одна украинская ЗРК С-300ПС. Уничтожение произошло в окрестностях захваченного украинскими подразделениями города Славянска. Удар нанесли баллистической ракетой ОТРК "Искандер" и противокорабельной ракетой Х-35У, запущенной с боевого самолёта Су-34. Обе реактивные системы залпового огня HIMARS были уничтожены в Николаевской области.

  С помощью применения высокоточных комплексов наведения большой дальности, необходимых для постоянных разведывательных полетов и поражения важных объектов в тыловой зоне, ослабление украинской противовоздушной обороны идёт полным ходом.

  За последние две недели были уничтожены три зенитно-ракетных комплекса С-300, две системы Patriot Соединённых Штатов, одна установка NASAMS и две установки "Бук", когда ВСУ пытались пододвинуть свои ПВО к линии соприкосновения различных регионов.

  Видео доступно по ссылке: https://vk.com/video-219162595_456239405


#сво #техника #всу #оружие #ракеты #бои #m142 himars
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