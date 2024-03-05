Данное устройство разрабатывалось для противодействия украинским FPV-дронам в зоне проведения СВО

Российская армия, действующая в зоне проведения Специальной Военной Операции, получила первую поставку антидроновых комплексов "Гроза.04.к". Как сообщается на ресурсах государственной корпорации "Ростеха", данная система была разработана сотрудниками Новгородского научно-производственного объединения "Квант" в рамках концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ).

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"Гроза.04.к" была протестирована в различных условия и уже пошла в серийное производство. Во время испытаний в реальных боевых условиях, комплекс показал свои возможности и продемонстрировал отличную эффективность. Разработка "Грозы" началась летом 2023 года, и уже осенью подразделения получили первые экземпляры для того, чтобы опробовать их на поле боя. В связи с увеличивающимся количеством FPV-дронов у украинских формирований, была поставлена задача срочного создания системы, способной противостоять этой угрозе.

"Опытная команда из пяти разработчиков, являющихся талантливыми и результативными специалистами, взялась за реализацию этой приоритетной задачи. Их уникальные решения и оперативность при реализации проекта вызывают гордость за высокий уровень профессионализма сотрудников НПО "Квант", - подчеркнули в пресс-службе "Ростеха".

Подробности создания комплексов не раскрываются, однако в армейских подразделениях уже отмечают высокую эффективность данного устройства, способного успешно противодействовать дронам ВСУ на поле боя.