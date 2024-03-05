Согласно аналитике, постепенно китайские производители увеличивают свою долю на рынке в ущерб компании Apple

В соответствии с проведенным независимым исследованием, продажи iPhone в Китае неожиданно снизились на 24% в течение первых шести недель текущего года. Этот факт вызывает опасения у компании Apple.

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Данные от Counterpoint Research негативно сказываются на положении iPhone, который в настоящее время активно пытается укрепить свою позицию на крупнейшем рынке смартфонов в мире. Рынок мобильных устройств в Китае за первые недели текущего года сократился на 7%, при этом наибольшая доля пришлась на компанию Vivo из Дунгуаня, ориентированную на недорогие модели, согласно отчету Counterpoint. В попытках стимулировать спрос, в январе Apple предоставила редкие скидки в своем интернет-магазине, а онлайн-реселлеры снижают цены на устройства на 180 долларов.

Акции Apple упали на 9% с начала года, а в этом месяце компания уступила звание самой ценной компании мира Microsoft Corp. Во вторник партнер по сборке iPhone, Hon Hai Precision Industry Co., сообщил о 18% снижении продаж за первые два месяца года. Самый популярный моделью телефона Apple имеет свыше половины ее продаж и является значимым источником дохода для компании из Тайваня.

Huawei и Honor опередили Apple по объемам продаж телефонов в Китае, американская компания спустилась на четвертое место на рынке смартфонов в стране. Компания Huawei Technologies Co., базирующаяся в Шэньчжэне, продолжала вызывать у Apple неприятные ощущения со времени неожиданного дебюта ее устройств Mate 60 Pro, которые пользовались популярностью у китайских потребителей и пришли на смену некоторым долям американской компании. Доля Huawei на китайском рынке за первые шесть недель увеличилась с 9,4% до 16,5%. Отделение Huawei по имени Honor Device Co., выделившееся в отдельную компанию в 2020 году, было единственным другим крупным производителем, показавшим рост продаж на 2%. Доля Apple на рынке снизилась до менее 16% по сравнению с 19% за прошлый год.

"Несмотря на снижение доверия потребителей, Huawei благодаря улучшенному производству смогла удовлетворить спрос на популярную серию Mate 60. Прошлый год был достаточно неприятным для Apple, но, по мнению компании, в ближайшей перспективе по-прежнему остается место для маневра. Агрессивные маркетинговые акции, проводимые перед Международным женским днем, - лишь один из примеров ", - заявил аналитик Counterpoint Иван Лам.