Пользователи вновь не видят своих активов на кошельках аккаунтов

Крупнейшая криптовалютная биржа Соединенных Штатов Америки Coinbase Global Inc. сообщила о недавних проблемах с балансами некоторых индивидуальных инвесторов. Второй раз в течение одной недели эти инвесторы обнаружили нулевой баланс на своих счетах.

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Сбой произошел во время рекордного роста Bitcoin. Однако, компания призывает пользователей пользователей не беспокоиться, заявляя, что их активы находятся в безопасности. На прошлой неделе некоторые пользователи столкнулись с ошибками при совершении операций покупки и продажи.

Представитель Coinbase заявил, что проблема, возникшая в понедельник, связана только с отображением.

"Мы знаем, что некоторые пользователи могут столкнуться с задержками или периодическим нулевым балансом. Будьте уверены, что ваши средства в безопасности. Наша команда работает над решением этой проблемы и предоставит дополнительную информацию. На данный момент торговля не пострадала", - заявили в службе поддержки Coinbase.

Криптовалютные биржи часто сталкиваются с сбоями во время резких колебаний курса BTC, самой крупной криптовалюты по рыночной стоимости. Многие трейдеры обращаются к таким платформам, чтобы участвовать в рыночных операциях. Согласно данным компании, на прошлой неделе количество посетителей Coinbase увеличилось более чем в 10 раз.

Bitcoin в понедельник вырос на 7,5%, превысив отметку в 67000 долларов, что всего на 2000 меньше его абсолютного исторического максимума.