В данном изделии жидкость циркулирует без использования механического насоса за счет естественной конвекции

Известный ютубер и эксперт по аппаратному обеспечению Роман "der8auer" Хартунг получил уникальный прототип процессорного кулера, использующего инновационную термосифонную технологию. Термосифон - это пассивный метод теплообмена, основанный на естественной конвекции, где жидкость циркулирует без использования механического насоса. Компания Wieland, специализирующаяся на охлаждающих продуктах из меди и медных сплавов для процессоров, графических процессоров и памяти, разработала тихий альтернативный вариант жидкостных процессорных кулеров AIO. Исключение механического насоса позволяет снизить уровень шума, но при этом немного снижается эффективность охлаждения.

реклама

На первый взгляд прототип игрового устройства Wieland Cold Plate выглядит как обычный радиатор размером 240 мм с двумя вентиляторами, диаметрально расположенными по бокам. Однако при ближайшем рассмотрении можно заметить, что с обеих сторон радиатора присутствуют цилиндрические корпуса соединенные с процессорным блоком. Благодаря отсутствию насоса охлаждающий блок выглядит более компактным, и это хорошо, так как нет шума от работы насоса.

Для тестирования der8auer настроил свою систему в корпусе Dark Base Pro 901 с процессором AMD Ryzen 9 7950X, работающим на стандартных настройках материнской платы ASUS ROG X670E Hero. Поскольку у него не было 240-мм AIO в наличии, для сравнения он применил одну из 120-мм привязок вентилятора от его 360-мм AIO Corsair H150i. В обоих процессорных кулерах он использовал термопасту Kryonaut Extreme.

Процессор с использованием корпуса от Corsair показал, что при запуске Cinebench R23 с вентиляторами, работающими на 1600 оборотов в минуту, температура процессора под нагрузкой достигла 95 градусов по Цельсию. В дальнейшем der8auer установит вентиляторы от Wieland Cooler также на этой скорости для сравнительного анализа.

У модели Wieland, в отличие от обычного радиатора, требуется больше места с обоих сторон из-за наличия цилиндрических выступов. Первоначальное наблюдение при использовании прототипа заключалось в том, что температуры в холостом режиме не отличались от обычного аналога AIO. Однако при проведении игровых тестов цилиндрический корпус справа нагревался больше, чем слева. С помощью тепловизионной камеры было замечено, что температура поверхности процессорного блока составляла 54.4 градуса Цельсия. На изображении тепловизионной камеры можно увидеть, что оба цилиндра нагреваются больше, чем остальная часть радиатора, при этом левая трубка остается холодной, а правая - нагревается.





Стресс-тест Cinebench R23 показал, что процессор AMD Ryzen 9 7950X потребляет 180-185 Вт при использовании прототипа Wieland, в то время как в корпусе Corsair AIO потребление процессора составляло 205 Вт. Разница в производительности системы охлаждения Corsair составляет незначительные 1%.

Всегда есть место для улучшений. Der8auer отметил, что прототип имеет большой зазор между креплением вентилятора и радиатором, что позволяет воздуху легко проходить через вентиляторы. Возможно, небольшая доработка конструкции для уменьшения этого зазора могла бы положительно сказаться на производительности. Также он предложил рассмотреть возможность добавления большего количества меди в блок охлаждения процессора.