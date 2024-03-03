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Zelikman
Nvidia может взяться за рынок портативных игровых консолей
Помимо производства специальных графических процессоров для Nintendo Switch 2 компания думает о создании своего портативного устройства

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  Компания Nvidia планирует предоставить процессоры для Nintendo Switch 2, которые, по мнению многих экспертов, смогут превзойти новое игровое устройство Steam Deck.

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  После того, как портативные игровые компьютеры на основе ПК с процессорами APU AMD получили большую популярность, Nvidia испытывает серьезное чувство FOMO (страх пропустить что-то важное). В видеокартах Nvidia выигрывает в конкуренции, но пока не участвовала в гонке поставок чипов для портативных игровых консолей. Информацию о таких намерениях Nvidia передал YouTube-канал "Moore's Law is Dead". По слухам, Nvidia работает над созданием портативного игрового устройства премиум-класса, которое будет конкурировать с Steam Deck и другими подобными устройствами.

  "Компания Nvidia серьезно рассматривает возможность создания большего количества портативных игровых устройств с использованием графического IP-адреса. Мне прямо сказали, что они рассматривают возможность сотрудничества с каким-то партнером для разработки премиум-классного портативного игрового устройства", - поделился информацией источник.

  У Nvidia нет лицензии на производство процессоров x86, поэтому им потребуется партнер для поставки процессора, по слухам, таким партнёром может стать Intel. Однако, сотрудничество с Intel будет означать, что центральный и графический процессоры будут дискретными и потребуют соответствующих охлаждающих систем, аналогичных тем, что используются в лучших игровых ноутбуках, как указывает источник из PCGamesN. В любом случае, по мнению экспертов, появление портативных игровых устройств Nvidia еще займет много времени.

  Это не первый раз, когда Nvidia пытается войти на рынок портативных игровых устройств. Несколько лет назад компания выпустила Nvidia Shield - портативное игровое устройство, которое также поддерживало потоковую передачу. Однако, оно так и не смогло закрепиться на рынке из-за сильной конкуренции и в конечном итоге стало приставкой для потоковой передачи контента в формате 4K HDR, цена на которую оказалась недоступной для многих потребителей.

#amd #intel #nvidia #технологии #гейминг #nintendo switch 2
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