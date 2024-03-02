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Zelikman
Российская армия взяла под контроль промышленную зону к Югу от Марьинки
Подразделения продолжают оттеснять украинские войска на Запад

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  Успех российских войск на Угледарском участке был достигнут благодаря наступательной операции в районе Новомихайловки, где находился один из основных гарнизонов украинских формирований.

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  После утраты Вооруженными Силами Украины контроля над этим населенным пунктом, армия России смогла занять промышленную зону в южной части Новомихайловки, что находится к Югу от освобожденной Марьинки. В то же время, украинская сторона сообщает, что под контролем ВСУ в настоящий момент имеется восточная часть села и указанная промзона на Юго-Востоке.

  По информации украинских военных, на карте положения в Новомихайловке видно, что порядка 20% территории посёлка подконтрольны ВСУ. Ситуация в Новомихайловке становится все более сложной для ВСУ, поскольку российские подразделения продвигаются в сторону центральной части, севернее улицы академика Тимирязева.

  Напомним, что Новомихайловка имеет стратегическое значение для ВСУ в качестве главного узла обороны на Севере от Угледара. Утрата этого узла для украинских формирований означает принуждение их к отступлению в сторону Угледара или на Запад. Ни один из этих вариантов, естественно, не то, чего хотел бы главнокомандующий ВСУ Сырский.

#украина #сво #всу #армия #конфликт #бои
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