Подразделения продолжают оттеснять украинские войска на Запад

Успех российских войск на Угледарском участке был достигнут благодаря наступательной операции в районе Новомихайловки, где находился один из основных гарнизонов украинских формирований.

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После утраты Вооруженными Силами Украины контроля над этим населенным пунктом, армия России смогла занять промышленную зону в южной части Новомихайловки, что находится к Югу от освобожденной Марьинки. В то же время, украинская сторона сообщает, что под контролем ВСУ в настоящий момент имеется восточная часть села и указанная промзона на Юго-Востоке.

По информации украинских военных, на карте положения в Новомихайловке видно, что порядка 20% территории посёлка подконтрольны ВСУ. Ситуация в Новомихайловке становится все более сложной для ВСУ, поскольку российские подразделения продвигаются в сторону центральной части, севернее улицы академика Тимирязева.

Напомним, что Новомихайловка имеет стратегическое значение для ВСУ в качестве главного узла обороны на Севере от Угледара. Утрата этого узла для украинских формирований означает принуждение их к отступлению в сторону Угледара или на Запад. Ни один из этих вариантов, естественно, не то, чего хотел бы главнокомандующий ВСУ Сырский.