В ходе операции были применены неуправляемые авиационные ракеты С-13 "Тулумбас"

Воздушно-Космические Силы России не прекращают активные операции в зоне СВО против украинских формирований. Согласно информации, предоставленной Минобороны, последние удары были нанесены российскими штурмовиками Су-25 с использованием неуправляемых авиационных ракет (НАР) с-13 "Тулумбас" по скоплению обороняющихся сил украинской армии. Удары были успешно проведены на территориях оккупированной Донецкой Народной Республики, и все назначенные цели были поражены, после чего российские самолеты успешно вернулись на базу.

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"Получив задание командира о поражении обороняющейся силы ВСУ, наша команда оперативно подготовилась к боевому вылету. НАР были использованы для поражения обороняющихся украинских сил. Подтверждение поражения целей из воздуха было предоставлено передовым авиационным наводчиком", - об этом сообщил один из пилотов.

Самолёты Су-25 были созданы в СССР в 1970-е годы и переданы в войска к 1981 году. Ключевой функцией этого самолёта является прикрытие сухопутных подразделений на поле боя и поражение объектов с назначенными координатами в любое время и при любой погоде.

Авиационные ракеты С-13 "Тулумбас" также создавались в Советском Союзе в 1970-е годы и могут размещаться на любой авиационной технике, от самолетов до вертолетов. Они предназначены для поражения техники и обороняющихся сил неприятеля, находящихся в особо укрепленных укрытиях.