Производство Vision Pro обходится компании в рекордные для подобных гаджетов 1542 доллара

Компания Apple вызвала шок в индустрии, подтвердив слухи о том, что рекомендованная розничная цена за их готовящуюся к выпуску гарнитуру Vision Pro составит 3500 долларов. Однако новое исследование показывает, что стоимость производства устройства виртуальной реальности у Apple выше, чем у большинства других потребительских VR-гарнитур.

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Несмотря на сравнения с устройствами дополненной и виртуальной реальности, гарнитура Vision Pro от Apple не является ни тем, ни другим. Технологический гигант ни разу не называл ее таким образом, предпочитая назвать ее "пространственным компьютером" или "гарнитурой пространственной реальности". Она даже изначально не поддерживает VR или AR приложения, хотя находчивые разработчики, как, например, Resolution Games, нашли способы, чтобы привести ее в псевдо-режим VR/AR.

Независимо от того, как потребители и критики хотели бы ее классифицировать, все могут согласиться с тем, что ее цена в 3500 долларов является поводом для споров. Несмотря на уникальность, цена MSRP на Vision Pro значительно выше, чем стартовая цена большинства других устройств с аналогичными компонентами. Однако недавнее исследование Omdia показывает, что стоимость производства Vision Pro выше, чем у других розничных похожих устройств, и значительно.

Дэвид Си, старший директор исследований в Omdia, рассчитал, что основные дисплеи Vision Pro (внутри) стоят около 456 долларов - почти столько же, сколько Sony PS VR2 в рознице. Если учесть дополнительный дисплей, который позволяет пользователю видеть окружающий мир, стоимость только дисплеев увеличится до 526 долларов. Эта стоимость производства превышает розничную цену Sony PS VR2 и Meta Quest 3 в 499 долларов.

Самыми дорогостоящими компонентами Vision Pro являются встроенные процессоры. Основной чип M2 - такой же, какой используется в последних моделях MacBook. Он выполняет основные функции устройства - запускает VisionOS, приложения и обрабатывает графику. Второй чип, R1, управляет данными, поступающими от внешних камер, датчиков и микрофонов. Вместе эти компоненты обходятся Apple примерно в 240 долларов за единицу. В свою очередь, Meta использует всего один процессор - гораздо более дешевый Snapdragon XR2 Gen 2, а PS VR2 даже не имеет встроенной обработки, предпочитая полагаться на мощное оборудование PS5.

Учитывая все остальные компоненты устройства, общая стоимость материалов для Vision Pro от Apple составляет огромные 1542 доллара, что втрое превышает стоимость PS VR2 и Quest 3. Трудно сказать, гарантирует ли это 133-процентную наценку на MSRP, однако Omdia не предоставила технические характеристики PS VR2 или Quest 3 для сравнения. Тем не менее, знание затрат на производство высококлассного устройства виртуальной реальности от Apple позволяет по-новому взглянуть на него.

В конечном счете, Omdia прогнозирует, что устройства Vision Pro второго и третьего поколений будут обладать улучшенным качеством и производительностью, при этом стоимость будет снижаться.