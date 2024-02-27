На восстановление такой инфраструктуры могут уйти месяцы

Акция хуситов в Йемене увенчалась успехом: четыре подводных коммуникационных кабеля в Красном море, связывающих Европу, Африку и Азию, были повреждены. Это событие стало объектом внимания израильских СМИ, в частности новостного агенства Globes.

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По информации журналистов, хуситы были ответственны за атаку. В результате пострадали кабели компаний AAE-1, Season, Eight и TGN, которые соединяют Джибути в Восточной Африке и Джидду в Саудовской Аравии. Пока неизвестно, каким образом хуситам удалось нанести повреждения, однако наибольший ущерб понесли страны Персидского залива и Индия. Тем не менее, такие повреждения не катастрофичны, так как существуют и другие средства коммуникации.

Важно отметить, что около 17% мирового интернет-трафика проходит через кабели в Красном море, которые связывают Африку и Азию, Южную Европу и Индо-Тихоокеанский регион. Восстановление поврежденных кабелей займет, по меньшей мере, 2 месяца, если не больше, так как повреждения произошли в зоне действия хуситов, что представляет серьезные риски для телекоммуникационных компаний. Стоит отметить, что никто не может запретить хуситам обстреливать ремонтные суда.

Телекоммуникационные компании должны искать специализированные организации, которые согласятся выполнить ремонтные работы, возможно, при условии высокой премии за риск, – сообщают журналисты.

Это последнее событие только доказывает, что западная коалиция по-прежнему испытывает сложности в обеспечении безопасности как грузовых судов, проходящих через Красное море и Аденский залив, так и подводных коммуникаций. Даже бомбардировка хуситов оказывается бесполезной и достижение соглашения с ними невозможно. Кроме того, содержание флота у побережья Йемена обходится очень дорого.