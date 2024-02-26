Украинские источники подтверждают отступление ВСУ на вторую оборонительную линию

Украинская армия покинула населенный пункт Ласточкино и вынуждена была отойти на вторую оборонительную линию, как сообщил Дмитрий Лиховой, официальный представитель оперативного командования группировки войск "Таврия". Генеральный штаб ВСУ подтвердил информацию о потере Ласточкино на участке Авдеевка, и украинские военные теперь стараются выстоять на рубеже, проходящем через Орловку, Тоненькое и Бердичи. Пока нет данных, какую оборону они строят на этой линии, но на утро 26 февраля украинские источники вещали о боях, которые российские подразделения ведут на окраинах Орловки и Тоненького. Если ВСУ потеряют Орловку, украинская оборонительная линия на данном участке может ослабеть, поэтому сохранение контроля над этим посёлком является жизненно необходимым для Киева.

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"Украинские военные отступили из села Ласточкино с целью организации обороны на линии населенных пунктов Орловка, Тоненькое и Бердичи, а также для предотвращения продвижения противника дальше в западном направлении", - сообщил Лиховой.

Тем временем российские источники говорят о том, что сражения продолжаются на окраинах Орловки и Тоненького, на которые удалось удержаться подразделениям еще накануне. Однако, военные пока не смогли атаковать и захватить Бердичи, в этом направлении украинская сторона сорвала атаку. Там украинские формирования сумели создать мощную оборону, которая была усилена танками. Именно в Бердичах замечен американский танк М1А1 SA Abrams, единственный, который двигался по улицам вблизи линии соприкосновения. Согласно имеющимся данным, там должны находиться еще три единицы этой же техники.