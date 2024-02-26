Через это село пролегает вторая оборонительная линии ВСУ, однако, украинские формирования еще не успели подготовить позиции для его защиты

Российские войска продолжают прорываться вперед после освобождения Авдеевки и Ласточкино, вступая в сражение с украинскими подразделениями, расположенными в Тоненьком. Несколько недель назад через это село проходили конвои снабжения украинского гарнизона в Авдеевке.

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В самом посёлке Тоненькое Вооруженным Силам Украины пока не удалось оборудовать надежные оборонительные позиции. Поэтому их основные силы на этом участке линии соприкосновения были сосредоточены в промышленной зоне, немного западнее окраины села. Там находятся ангары и складские сооружения, в которых украинские войска устроили огневые точки. К утру 26 февраля боестолкновения перешли в черту посёлка и они разгораются в его восточных районах.

Село Тоненькое является точкой обороны для ВСУ, которая тянется по этому направлению до посёлка Бердычи на Севере. Кроме того, это оборонительная линия ВСУ, находящаяся западнее Авдеевки. Первую линию, Ласточкино-Северное, российские подразделения успешно преодолели, нанеся значительные потери украинским формированиям и заставив их отступить дальше на Запад. Украинское руководство осознаёт, что в случае утраты контроля над этой рубежом, российским войскам не составит труда продвинуться еще на 15-20 километров.