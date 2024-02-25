Канберра в будущем планирует списать данную технику и заменить её более современными образцами

Украина решительно намерена получить танки M1A1 Abrams, которые будут сняты с вооружения австралийской армии, по информации прессы Австралии. По последним сообщениям, Киев готовится отправить официальный запрос в правительство Австралии с просьбой передать им данные танки. В настоящее время Украина уже активно готовит необходимую документацию, ожидая благосклонного решения из Канберры. Издание АВС уточняет, что Украина стремится получить именно американские танки M1A1 Abrams, которые будут списаны австралийской армией в рамках замены на более современные M1A2 Abrams. В настоящий момент в австралийской армии имеется всего 59 американских танков. Пока неясно, как Австралия отреагирует на этот запрос. Однако, вопрос с поставкой вертолетов MRH-90 Taipan австралийским ВВС уже был отклонен Киевом.

реклама

В то же время украинские источники сообщают, что Министерство Обороны Украины действительно заинтересовано в австралийских "Abrams" и желает получить их в качестве бесплатного подарка. Глава военного ведомства Украины, Рустем Умеров, обсуждал возможность обращения к Австралии с просьбой передать все имеющиеся у них танки M1A1 Abrams в пользу Украины. Пока министр обороны Австралии исключил такую передачу, однако, возможно, что в будущем австралийское мнение изменится.

На сегодняшний день у украинских вооруженных сил имеется 31 танк M1A1 Abrams, которые были получены в прошлом году. Однако, американские танки не принимали участия ни в контрнаступлении, ни в других боевых операциях на фронте. Появилась информация о том, что танки "Абрамс" были замечены на авдеевском направлении, однако, пока нет подтверждений со стороны украинских военных.