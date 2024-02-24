Коалиция западных спецслужб заявила, что Lockbitsupp ездит на Mercedes, а запчасти для него "непросто достать"

Уже на протяжении долгих лет личность лидера пристально изучаемой банды, известной как Lockbit, оставалась загадкой. Человек, известный под ником Lockbitsupp, активно общался на различных онлайн-форумах, однако, настойчиво старался скрыть свою настоящую личность и местонахождение.

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Лишь несколько дней спустя после ликвидации организации Lockbit, коалиция, состоящая из Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании и ФБР, заявила, что располагает информацией о месте жительства Lockbitsupp и факте "сотрудничества с правоохранительными органами".

Комментарии, в которых не было раскрыто предполагаемое имя Lockbitsupp, больше походили на троллинг, тактику, применяемую хакерами, а не на обычные строгие заявления правоохранительных органов. В одной из записей, размещенных в пятницу на захваченном сайте, коалиция заявила, что Lockbitsupp ездит на Mercedes, а запчасти для него "непросто достать".

Возможно, это был скрытый намек на его проживание в России, учитывая догадки о том, что Lockbitsupp является гражданином данной страны. Mercedes-Benz Group AG вывела свои активы из России после начала Спецоперации на Украине.

Все произошло после того, как во вторник следователи из 11 стран захватили контроль над инфраструктурой Lockbit и арестовали двух членов банды, предположительно связанных с российскими хакерами. На следующий день Государственный департамент США объявил награду в размере десяти миллионов долларов за информацию, способную помочь идентифицировать одного из лидеров группировки.

Такой поворот событий был настоящим кульминационным моментом после многих лет издевательств, которые Lockbit проводила над правоохранительными органами. "Я заплачу один миллион долларов тому, кто просто назовет мое имя и фамилию", - заявил Lockbitsupp в апреле 2022 года на одном из онлайн-форумов, посвященных хакерству.

По мнению Ди Маджио, Lockbitsupp, скорее всего, был русским, судя по его стилю письма, использованию сленга и связям с другими российскими хакерами. Ди Маджио предположил, что хакер не жил в стране, поскольку публично критиковал главное разведывательное ведомство России и Федеральную службу безопасности.