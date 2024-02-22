За два года Хаотянь Сунь и Пэнфэй Сюэ сумели провернуть данную аферу около 2700 раз

Двое граждан Китая, Хаотянь Сунь и Пэнфэй Сюэ, были признаны виновными в мошенничестве, связанном с почтовым обманом, в ходе которого они планировали украсть миллионы американских долларов у техно-гиганта Apple, используя подделки iPhone. Жители штата Мэриленд заказали и получили порядка 5 тысяч поддельных iPhone из Гонконга с липовыми серийными номерами и IMEI, а затем отправили их в розничные магазины Apple и авторизованные сервисы, где заявляли, что телефоны повреждены и требуют замены по гарантии.

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За два года благодаря этой схеме, Apple получила более 5 тысяч экземпляров и обменяла эти устройства примерно 2700 раз, пока не выяснилось, что компоненты поддельные, как и серийные номера. Только после этого, информация об инциденте была передана правоохранительным органам.

Министерство юстиции сообщает, что в 2017 году Сунь открыл 8 почтовых ящиков в UPS Store, используя свое водительское удостоверение Мэриленда и университетский билет. Почтовые инспекторы выяснили, что в эти почтовые ящики отправлялись поддельные iPhone и арестовали Сунь и Сюэ в декабре 2019 года.

Обвиняемые, которым по 33 года, признаны судом присяжных виновными в мошенничестве, связанном с использованием почты, и сговоре с целью мошенничества. Им будет вынесен приговор 21 июня, а максимальное наказание может составить 20 лет лишения свободы.

Кажется, мошенничество, связанное с поддельными iPhone, становится особенно популярным. В 2019 году двое китайских студентов-инженеров украли у Apple почти 1 миллион долларов, используя ту же самую схему обмена поддельного телефона на новый.

Также в 2019 году Министерство юстиции предъявило обвинения к 17 лицам, причастным к масштабной схеме производства контрафактной продукции. Члены группы смогли обмануть Apple на сумму в 6,1 миллиона долларов, обменяв более 10000 поддельных китайских iPhone и iPad на настоящие в магазинах Apple.