В сети появилось видео с применением данный БПЛА во время боёв в городе

Украинские вооруженные силы используют западные БПЛА разных типов в ходе военных действий. Среди них можно выделить любопытные модели, как к примеру микро-дроны Black Hornet Nano. Появились кадры использования этих микро-дронов во время боев за Авдеевку.

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На записанных видео видно, как украинские военнослужащие ведут боевые действия из жилых помещений, а над ними летит маленький дрон, который запустили специалисты ВСУ. Речь идет о микро-дроне, о котором упоминалось выше.

Микро-БЛА Black Hornet Nano выпускается уже с 2012 года и производится норвежской компанией Prox Dynamics, принадлежащей американской Teledyne FLIR. Этот беспилотный аппарат является самым маленьким военным дроном в мире. Его размеры составляют примерно 100 мм в длину, 25 мм в ширину и 100 мм в диаметре, а его вес не превышает 18 граммов. Скорость полета дрона может достигать 5 м/с при ветре до 8 м/с, а время полета ограничено 25 минутами на расстояние до 1 километра.

Микро-БЛА оснащен двумя камерами для видеонаблюдения, которые располагаются в передней части дрона. Данные с камер передаются в режиме реального времени на управляющую станцию беспилотного аппарата. Компактные размеры дрона являются его преимуществом при выполнении разведки на поле боя, поскольку легче попасть в крупные дроны при использовании огнестрельного оружия и плюс их практически невозможно обнаружить в ходе боёв.

Тем не менее, несмотря на использование дронов, украинским формированиям не удалось удержать свои позиции в Авдеевке. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины были вынуждены отойти из этой важной укрепленной области.