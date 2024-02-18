Данный боеприпас считают российским аналогом британской ракеты Storm Shadow

В последнее время продолжают появляться заявления о расширении Россией списка применения новейших ракетных систем. Недавно было заявлено, что российские вооруженные силы применили гиперзвуковую ракету "Циркон" во Львове.

реклама

Теперь же появилась информация о применении модернизированной версии ракеты Х-59, сообщают украинские средства массовой информации со ссылкой на неназванных украинских военных. Утверждается, что Российская Федерация использовала ракету Х-69, которая относится к классу воздух-поверхность. Зарубежные источники предполагают, что по своим характеристикам эта новейшая российская ракета может быть аналогом британской "Storm Shadow".

Курирующие эту ситуацию украинские власти не сообщают ничего о том, была ли ракета сбита. Официальная информация по данному вопросу не публикуется. Следовательно, публикации в западных и украинских СМИ, скорее всего, направлены на попытку убедить Конгресс Соединённых Штатов в необходимости выделения военной помощи администрации Зеленского. Таким образом, они стараются создать впечатление, что Россия все время применяет все новые и современные ракеты, в то время как Украина страдает от дефицита оружия и боеприпасов.

Стоит отметить, как умело администрация Байдена оперирует каждым происшествием или изменением на поле боя, выворачивая инфополе в необходимое русло.