По его словам, из-за существенного перевеса по артиллерии и авиации в сторону России, ВСУ вынуждены отказаться от наступлений

Обстановка на линии соприкосновения в зоне проведения СВО все дальше усложняется для Вооруженных Сил Украины, которые не только несут существенные потери, но и потеряли ряд своих позиций.

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Недавно на пост главнокомандующего ВСУ сменился Александр Сырский, который ранее командовал сухопутными войсками. Он тоже признал сложность ситуации, складывающейся на поле боя. По словам Сырского, применение Россией управляемых авиационных бомб привело к серьезным потерям среди украинских военнослужащих. Также он подчеркнул, что российский минометный и артиллерийский огонь играют не малую роль.

"Российская сторона активно использует авиацию, применяя управляемые авиабомбы, а также нанося удары минометами и тяжелой артиллерией по украинским позициям", — заявил главком ВСУ журналистам французской газеты Le Monde.

Ранее западные СМИ сообщали о большой нехватке у украинских формирований артиллерийских снарядов и боеприпасов для противовоздушной обороны страны. А новый главком Сырский считает, что украинская армия вынуждена перейти от наступления к обороне из-за тяжёлой ситуации на линии боестолкновения.

В настоящее время главные действия разворачиваются внутри города Авдеевка и его окрестностях, где Российская армия поэтапно продвигается вперед, освобождая район за районом.