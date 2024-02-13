В ходе перестрелки погибли два военнослужащих с армянской стороны

Согласно заявлению из Еревана, позиции Вооруженных Сил Армении, находящиеся неподалеку от приграничного села Неркин Ханд, были необоснованно атакованы со стороны Азербайджана в 5.30 утра.

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В ходе столкновения, двое военнослужащих погибли, а также есть раненые. Представители государственной пограничной службы Азербайджана подтвердили произошедший инцидент, объявив о проведении "операции возмездия" в ответ на провокацию со стороны армянских военных. По их версии, азербайджанские пограничники уничтожили боевой пост военных Армении, предварительно спровоцировавший их к применению оружия.

Азербайджанское пограничное ведомство заявило, что за любую провокацию с армянской стороны на границе Азербайджана и Армении будут предприняты более решительные и масштабные действия. В январе премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Баку подписать договор о ненападении, который сохранял бы силу до заключения полноценного мирного договора.

Пашинян неоднократно заявлял, что Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном, однако условия, предложенные армянской стороной, не удовлетворяют Азербайджан. В свою очередь, Баку заявляет о готовности к переговорам с армянской стороной и сообщает, что внимательно изучает предложения Армении, на что потребуется примерно несколько недель.