Сообщается, что украинский лидер намерен посетить Париж и Берлин

Известно, что украинский президент Владимир Зеленский намеревается провести турне по столицам европейских государств в связи с Мюнхенской конференцией, запланированной на эту неделю. По словам осведомленных источников, Зеленский надеется получить военную поддержку со стороны западных стран в условиях финансовой борьбы в Вашингтоне.

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Информаторы утверждают, что скорее всего Зеленский посетит Париж и Берлин в рамках этой поездки, однако, планы не подтверждены. Ожидается, что украинский лидер будет присутствовать на ежегодной конференции в Мюнхене, которая пройдет с четверга по воскресенье. Вероятно, Зеленский будет настаивать на переговорах о гарантиях безопасности, добавляет источник.

Украинский президент и его военачальники обвинили своих союзников в неудаче прошлогоднего контрнаступления из-за медленных поставок оружия украинской армии. Помощь со стороны США в размере более 60 миллиардов долларов была приостановлена по причине возражений некоторых республиканцев перед президентскими выборами.

Зеленский предупредил, что российской стороне пауза в боевых действиях позволяет восстанавливать войска и военные запасы, придавая новые силы и возможности для нанесения мощного удара. Он стремится получить гарантии безопасности от стран "большой семерки". Прошлый месяц Украина заключила первый подобный договор с Великобританией. Кроме того, рассматриваются возможные встречи в Лондоне, хотя администрация Зеленского сосредоточена на странах, которые еще не подписали гарантии безопасности, сообщил один из источников.

"Сотрудничество имеет огромное значение", - заявил Украинский президент. "Я благодарен всем, кто это понимает, всем, кто помогает, каждому лидеру, каждому государству, которые так же, как и украинцы, стремятся к справедливому миру".