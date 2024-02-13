Вырученные средства будут отправляться на счета Украины

Евросоюз принял решение о конфискации доходов от замороженных российских активов и направлении этих средств на финансирование Украины, согласно новому постановлению. Таким образом, ЕС получает возможность легально использовать российские средства в соответствии с европейскими законами.

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Это решение вызывает смешанные чувства в Украине. Однако, стоит отметить, что новое постановление не применяется к доходам от замороженных активов России за 2023 год, которые составляют целых 4,4 миллиарда евро. Эти деньги остаются недоступными, а доходы ожидаются только в начале 2025 года. Таким образом, радость от принятого решения омрачается нехваткой финансовых средств.

Европейский совет накануне подтвердил решение и постановление, которые разъясняют обязательства центральных депозитариев ценных бумаг и резервов Центрального банка России (ЦБ РФ), которые были заморожены в результате блокировки со стороны Евросоюза. В заявлении говорится о том, что страны, которые имеют на своих счетах замороженные российские средства, теперь обязаны накапливать доходы от них отдельно и использовать их в будущем в интересах Украины, а не для своих собственных целей.

Ранее Москва заявила, что в случае конфискации российских средств, аналогичная сумма со счетов западных стран будет перечислена в бюджет России, в соответствии с принципом взаимности.