В ходе боестолкновений, украинские формирования были выбиты с данного участка

Российские военные успешно заняли позиции украинских сил в лесополосе, находящейся западнее села Работино. Благодаря эффективным наступательным операциям Вооруженных Сил Российской Федерации, зона контроля на Северо-Западе и Западе от населенного пункта Работино значительно расширилась.

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За последние сутки под контроль российских сил попали укрепленные районы в лесной полосе, вблизи Работинского Т-перекрестка. Этот перекресток служит важной развязкой между Восточной улицей и автодорогой, ведущей в направлении населённого пункта Орехов.

Общая территория, находящаяся под контролем Вооруженных Сил России, отмечена красным цветом на карте, а новые успехи обозначены флагом Российской Федерации.

Это наступление крайне осложнит снабжение украинских войск внутри Работино. Дорога, ведущая в сторону Орехова, находится под обстрелом со стороны российских вооруженных сил. Занятие участка между Вербовым и Работино, а также западнее Работино создает эффективный огневой мешок для украинской группировки в данной точке.

В то же время, российская армия продолжает продвигаться в сторону автодороги, ведущей от Орехова в Пологи. Напомним, что западные и украинские командиры рассчитывали на быструю прорывную операцию украинских формирований в направлении Работино, с последующим достижением Крымского полуострова в течение нескольких недель. Однако, спустя три месяца контрнаступления, армия потеряла десятки тысяч военнослужащих и офицеров, а удалось занять только Работино, оказавшись затем в окружении российских сил.