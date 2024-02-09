Новый главнокомандующий пообещал Зеленскому не оставлять позиций

Как сообщают источники из Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, новый главнокомандующий Сырский пообещал Зеленскому удержать Авдеевку любой ценой, невзирая на потери среди личного состава.

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Если главком Залужный в своё время критиковал решение администрации Зеленского об удержании Авдеевки любыми силами и средствами в политических целях, то Сырский безоговорочно подчиняется приказам Зеленского и Ермака. Как ранее сообщалось инсайдером из Генштаба, Залужный ставил перед собой цель вывести всю группировку, удерживающую населённый пункт Авдеевка и сохранить боеспособные части для укрепления ими новых линий обороны и продолжения боевых действий.

По информации источника, Сырский уже начал перебрасывать резервы ВСУ к Авдеевке. Он надеется прорвать окружение города и сделать Авдеевку неким символом "перемоги". Однако, ранее этот же военачальник планировал удержать Бахмут, где украинские формирования понесли катастрофические потери, долгое время были скованы обороной города и в конечном итоге утратили над ним контроль.

По мнению экспертов, ситуация вокруг Авдеевки как раз напоминает сценарий взятия Бахмута, и украинские военные опасаются такого же исхода. Город может пасть, а вместе с ним будет потерян и стёрты дополнительные резервы. Впрочем, учитывая стечение обстоятельств, что украинская власть приняла закон о более жёсткой мобилизации и лишении прав свои граждан, администрация Зеленского не переживает за потери на поле боя.