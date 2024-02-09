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Как сообщают источники из Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, новый главнокомандующий Сырский пообещал Зеленскому удержать Авдеевку любой ценой, невзирая на потери среди личного состава.
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Если главком Залужный в своё время критиковал решение администрации Зеленского об удержании Авдеевки любыми силами и средствами в политических целях, то Сырский безоговорочно подчиняется приказам Зеленского и Ермака. Как ранее сообщалось инсайдером из Генштаба, Залужный ставил перед собой цель вывести всю группировку, удерживающую населённый пункт Авдеевка и сохранить боеспособные части для укрепления ими новых линий обороны и продолжения боевых действий.
По информации источника, Сырский уже начал перебрасывать резервы ВСУ к Авдеевке. Он надеется прорвать окружение города и сделать Авдеевку неким символом "перемоги". Однако, ранее этот же военачальник планировал удержать Бахмут, где украинские формирования понесли катастрофические потери, долгое время были скованы обороной города и в конечном итоге утратили над ним контроль.
По мнению экспертов, ситуация вокруг Авдеевки как раз напоминает сценарий взятия Бахмута, и украинские военные опасаются такого же исхода. Город может пасть, а вместе с ним будет потерян и стёрты дополнительные резервы. Впрочем, учитывая стечение обстоятельств, что украинская власть приняла закон о более жёсткой мобилизации и лишении прав свои граждан, администрация Зеленского не переживает за потери на поле боя.