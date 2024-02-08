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Zelikman
AMD постепенно увеличивает свою долю на рынке процессоров
С выходом новых серверных процессоров Epic и свежих Ryzen на AM5 сокет, продажи компании значительно выросли

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  AMD отбирает значительную долю рынка у своего конкурента Intel в области процессоров, и "Красная" компания достигает успеха не только на рынке настольных компьютеров. В последнем квартале компания также получила значительную долю доходов от продажи серверов и ноутбуков.

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  Как и во многих других сферах, рынок ПК в 2023 году испытал трудности - это был самый худший год поставок по данным Gartner - объемы продаж снизились на 15%. Однако, четвертый квартал принес повод для оптимизма: поставки немного выросли на 0,3%.

  Последний квартал оказался особенно успешным для AMD. Согласно данным Mercury Research, повышенный спрос на процессоры Epyc четвертого поколения и Ryzen серии 7000 помог увеличить долю доходов AMD в последние три месяца 2023 года.

  Подразделение серверных процессоров AMD Epyc стало самой прибыльной категорией, которая принесла 31,1% выручки - 23,1% по количеству продаж. Это означает увеличение доли выручки на 4% по сравнению с 2022 годом. В годовом исчислении доля этого подразделения выросла еще больше - на 5,5%, хотя ее показатель снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом.

  В четвертом квартале "Красная" компания также отметила рост доли выручки от потребительских процессоров в годовом сравнении: настольные компьютеры выросли на 1,3%, а ноутбуки - на 2,5%. Доля компании также увеличилась в этой категории, особенно в сегменте мобильных процессоров, где рост составил 3,9% в годовом сравнении. Общая доля доходов от клиентов выросла на 2% в годовом сравнении и составила 15,4%, но в квартальном сравнении снизилась на 1,6%.

  Согласно опросу Steam, Intel также теряет долю рынка в пользу AMD. Последние данные от Valve показывают, что компания Лизы Су достигла рекордной доли пользователей в 34,25%, что превышает значительно прошлогодний уровень на 0,59%. 

  Недавно мы сообщали, что AMD готовится выпустить новые материнские платы на базе чипсета 800-й серии вместе с настольными процессорами Ryzen 9000 Granite Ridge позднее в этом году. Компания продолжит использовать процессорный разъем AM5 на этих платах и предложит поддержку процессоров Ryzen 7000, 8000 и 9000.

#amd #intel #процессоры #ryzen #рынок #am5 #epic
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