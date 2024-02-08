Одновременно с этим, Киев ищет способы, как миновать интервью с Зеленским и не ударить при этом в грязь лицом

Накануне один из известнейших журналистов Соединённых Штатов Америки Такер Карлсон анонсировал своё интервью с лидером Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Бывший ведущий Fox News наконец раскрыл и точное время, когда можно будет посмотреть это самое интервью.

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Как сообщается, 9 февраля в 2 часа ночи видеоматериал будет доступен на различных платформах и ресурсах. Стоит отметить, что некоторые платформы отказались публиковать на своих площадках данное интервью, так как оно может нанести серьезный ущерб по западной пропаганде, но такие персоны как Илон Маск, которые выступают за настоящую свободу слова, готовы разместить материалы журналиста на своих ресурсах и средствах массовой информации.

Также Такер Карлсон официально предложил провести аналогичное интервью президенту Украины Владимиру Зеленскому. По информации от нашего источника в Офисе Президента, администрация Зеленского озадачена таким предложением со стороны знаменитого американца. В случае отказа, власти Украины получат очередной имиджевый удар, которого на фоне всех последних событий хотелось бы избежать. Рейтинг Зеленского и самой Украины продолжает падать, после кучи коррупционных скандалов, кадров с насильственной мобилизацией граждан и провалами на поле боя.

На Банковой ищут способ, как избежать данного интервью и не ударить в грязь лицом. Все интервью журналистами обычно оговариваются заранее, чтобы лидер страны выглядел уверенно, а с Такером Карлсоном Ермак опасается полного разноса.